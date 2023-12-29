На Большевиков встретились быстрый и резкий, а потом всем миром на колеса ставили такси

Автомобиль такси оказался на крыше в Невском районе Петербурга вечером 28 декабря. Роковая встреча двух торопыг попала на камеру видеорегистратора.
Возле дома 40 по проспекту Большевиков столкнулись легковое такси и внедорожник Toyota Land Cruiser, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». От удара такси перевернулось на крышу. На кадрах с места аварии видно, что машине сильно вмяло правый бок.
Ясность в обстоятельства аварии внесло видео с регистратора одного из очевидцев. На записи видно (и слышно), как мимо автора по правому ряду со свистом пролетает «Ленд Крузер». Одновременно впереди в потоке машин таксист перестраивается через всю ширину дороги, вероятно, пытаясь съехать во дворы справа из крайнего левого ряда. Разминуться у водителей не получилось.
О пострадавших не сообщается, но на место ДТП приезжала машина реанимации. Такси на колеса переворачивали целой толпой.