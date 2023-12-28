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    «Газпром» анонсировал контракты на поставку газа в Киргизию, Казахстан, Узбекистан

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    «Газпром» запустит поставку газа в Киргизию, Казахстан и Узбекистан. Подписание среднесрочных контрактов планируют на Петербургском международном экономическом форуме летом 2024 года. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на предновогоднем итоговом селекторном совещании в компании, передает «Интерфакс» 28 декабря.

    В этом году уже начались поставки российского газа через Казахстан в Узбекистан по переведенной в реверсный режим газотранспортной системе «Средняя Азия — Центр». Двухлетний договор АО «УзГазтрейд» и ООО «Газпром экспорт» предполагает поставки в объеме 9 млн кубометров в сутки, всего около 2,8 млрд кубометров в год.

    Уже в декабре первая очередь реверсных мощностей оказалась полностью выбрана. Как напомнил Миллер, пришедшие в Узбекистан аномальные морозы стали причиной увеличения поставок газа, показатели вдвое превысили суточные контрактные обязательства.

    «К 1 ноября 2025 года мы должны начать поставки значительно больших объемов», — добавил он, говоря о газопроводе «Средняя Азия — Центр».

    Ранее Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» в 2024 году выделит на газификацию и догазификацию в России рекордную сумму в 270,3 млрд рублей, что на 33,5 млрд больше, чем в 2023 году.

    В конце марта 2022 года Владимир Путин подписал указ о переводе расчетов за поставку газа недружественным странам в рубли из-за потери надежности западных валют. Ряд европейских стран сочли это требование нарушением контрактов и отказались от его выполнения.

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