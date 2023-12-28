«Газпром» анонсировал контракты на поставку газа в Киргизию, Казахстан, Узбекистан

«Газпром» запустит поставку газа в Киргизию, Казахстан и Узбекистан. Подписание среднесрочных контрактов планируют на Петербургском международном экономическом форуме летом 2024 года. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на предновогоднем итоговом селекторном совещании в компании, передает «Интерфакс» 28 декабря.



В этом году уже начались поставки российского газа через Казахстан в Узбекистан по переведенной в реверсный режим газотранспортной системе «Средняя Азия — Центр». Двухлетний договор АО «УзГазтрейд» и ООО «Газпром экспорт» предполагает поставки в объеме 9 млн кубометров в сутки, всего около 2,8 млрд кубометров в год.