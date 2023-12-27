Поставки в Китай, газификация и школа единоборств. За что Путин похвалил Миллера в Петербурге

Поставки газа Газпрома в Китай в 2023 году выросли в полтора раза по сравнению с 2023 годом. Об этом 26 декабря заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Петербурге, передают «РИА Новости». По его словам, в 2025 году поставки Газпрома в Поднебесную составят 38 млрд кубометров.
Глава Газпрома также рассказал о поставках в Узбекистан, где в декабре случились аномальные морозы. «В настоящее время мы в Узбекистан поставляем в декабре вообще максимально технически возможный объем газа, который можно поставить по газопроводу «Средняя Азия — Центр», — отметил Миллер.
Кроме того, Алексей Миллер сообщил, что Газпром в 2024 году выделит на газификацию и догазификацию в России рекордную сумму в 270,3 млрд рублей, что на 33,5 миллиарда больше, чем в 2023 году. Во время встречи обсуждались и социальные проекты газовой корпорации. Так, по словам Миллера, в этом году в рамках программы «Газпром — детям» построено 115 объектов, был введен уникальный комплекс Академии единоборств в Сириусе.
«Я вас поздравляю с результатами работы», — сказал Владимир Путин, выслушав доклад (цитата по ТАСС). Президент отдельно отметил спонсорскую помощь, которую Газпром оказывает «по разным каналам», в частности, проект академии в Сириусе. «Я в Кодокане был (руководящая организация дзюдо в Токио — прим. ред.), можно сравнить, вы абсолютно правы. И вообще эта [социальная] программа, которая осуществляется Газпромом, я знаю отклики из регионов — большое вам спасибо», — заключил президент.