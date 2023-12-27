Поставки в Китай, газификация и школа единоборств. За что Путин похвалил Миллера в Петербурге

Поставки газа Газпрома в Китай в 2023 году выросли в полтора раза по сравнению с 2023 годом. Об этом 26 декабря заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Петербурге, передают «РИА Новости». По его словам, в 2025 году поставки Газпрома в Поднебесную составят 38 млрд кубометров.



Глава Газпрома также рассказал о поставках в Узбекистан, где в декабре случились аномальные морозы. «В настоящее время мы в Узбекистан поставляем в декабре вообще максимально технически возможный объем газа, который можно поставить по газопроводу «Средняя Азия — Центр», — отметил Миллер.