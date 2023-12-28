2023 год в Петербурге стал очень теплым. В последний раз так жарко было 120 тысяч лет назад

Средняя температура 2023 года в Петербурге составила +7,2 градуса. Таким образом, он вошел в семерку самых теплых лет за всю историю метеонаблюдений. Об этом заявил главный синоптик города Александр Колесов на пресс-конференции в ТАСС по климатическим итогам 2023 года.

Несмотря на теплую погоду, было и очень много осадков. 2023-й занял 14-е место среди самых дождливых и снежных лет. Однако 29–30 декабря в Петербурге еще выпадут осадки, поэтому год может подняться на 13-е место, добавил Колесов. При этом 2023-й получился достаточно солнечным. Солнце светило более 1 803 часов, что, по словам синоптика, редкость для Петербурга. Таким образом, этот год вошел в пятерку самых солнечных.

2023 год начался с экстремума температуры — 1 января она поднялась до +4,8 градуса, что абсолютный рекорд. Февраль запомнился штормом — 10-го числа скорость ветра составила 20–25 м/с, возникла редкая для этого месяца угроза наводнения. А март отличился рекордными осадками, заняв второе место по дождливости за всю историю наблюдений после 1971 года.

После этого наступил засушливый период, говорит Александр Колесов. Весна превышала норму по температуре, возник дефицит осадков. Дожди полились лишь в конце июня. Из-за этого июль получился холодным — средняя температура составила +18,2 градуса, что почти на 2 градуса холоднее июля 2022 года.

Зато последний месяц лета был небывало щедр на тепло и стал самым жарким августом за всю историю наблюдений как в Петербурге, так и по всей России. Максимум месяца составил +31,1 градуса, при этом 30-градусная жара держалась шесть дней. Средняя температура составила +19,9 градуса, однако это все равно не побило рекорд августа 2022 года. Сентябрь тоже начался с экстремума. Ночь 1 сентября стала второй самой теплой в ряду наблюдений. «Фонтанка» писала, что первый месяц осени в Петербурге вообще стал аномалией — зафиксировано 8 самых теплых ночей, 4 самых теплых дня и 5 самых теплых суток, что рекордно за всю историю.

Октябрь был относительно теплым и очень дождливым, говорит Колесов. Рекордное количество осадков выпало в первой половине месяца. А уже во второй половине в Петербурге выпал снег. Кроме того, наступил период наводнений. Снега в этом году в принципе было много. Снежный покров установился рано, его высота до сих пор остается в районе 20 сантиметров, несмотря на оттепели. В последний раз так снежно было в 2016 году, добавил Александр Колесов.