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    США выделит Украине последнюю в 2023 году военную помощь на 250 млн долларов

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    Соединенные Штаты Америки объявили о последнем в 2023 году пакете военной помощи для Украины. Вашингтон передаст Киеву вооружения и оборудование на сумму в 250 миллионов долларов, заявил 27 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен.

    США планируют в том числе предоставить Украине переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые комплексы AT-4, TOW и Javelin, боеприпасы для противовоздушных комплексов NASAMS и систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров и более 15 миллионов патронов, пишет ТАСС. Вооружение и оборудование должны передать со складов Пентагона.

    В Госдепартаменте добавили, что с момента начала активных боевых действий на Украине США предоставили Киеву военную помощь на сумму порядка 44,3 миллиардов долларов. Ранее Блинкен говорил, что у Штатов есть «очень четкий план» будущего развития Украины.

    На минувшей неделе президент США Джо Байден утвердил рекордный оборонный бюджет страны на 2024 финансовый год. Он включает 300 миллионов долларов на военную помощь Украине. Ранее Белый дом запросил у Конгресса дополнительные 60 миллиардов долларов для Украины, но запрос блокируют республиканцы, которые увязывают помощь со строительством стены на границе США и Мексики.

    В Белом доме заявили, что ради дальнейшей помощи Украине Байден готов пойти на компромисс по вопросу ужесточения контроля на южной границе США. Пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер отмечал, что у американских властей нет «волшебного горшочка», из которого можно черпать деньги для Украины, если Конгресс не примет этот законопроект.

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