США выделит Украине последнюю в 2023 году военную помощь на 250 млн долларов

Соединенные Штаты Америки объявили о последнем в 2023 году пакете военной помощи для Украины. Вашингтон передаст Киеву вооружения и оборудование на сумму в 250 миллионов долларов, заявил 27 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен.



США планируют в том числе предоставить Украине переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые комплексы AT-4, TOW и Javelin, боеприпасы для противовоздушных комплексов NASAMS и систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров и более 15 миллионов патронов, пишет ТАСС. Вооружение и оборудование должны передать со складов Пентагона.