Помощь Украине есть. Байден утвердил рекордный оборонный бюджет США

Президент США Джо Байден утвердил закон об оборонном бюджете на 2024 финансовый год на рекордную сумму в 886,3 млрд долларов. Об этом говорится 23 декабря в его заявлении.
Байден сообщил, что закон «предоставляет критически важные полномочия, которые необходимы нам в создании армии, требуемой для сдерживания будущих конфликтов», а также включает поддержку военнослужащих и их семей, которые «ежедневно выполняют эту миссию».
Данная сумма на 3% больше, чем в прошлом финансовом году. Бюджет, ранее одобренный обеими палатами конгресса, включает 300 млн долларов на военную помощь Украине. Законодатели намерены выделить на такие же нужды 300 млн долларов и в 2025 году.
Кроме того, бюджет предусматривает повышение заработной платы военнослужащим на 5,2%, укрепление сотрудничества с Тайванем.
При этом конгрессмены все еще не одобрили выделение дополнительной помощи Киеву. Запрос Белого дома на более чем 60 миллиардов долларов для Украины блокируют республиканцы, которые увязывают помощь со строительством стены на границе США и Мексики.