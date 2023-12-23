Помощь Украине есть. Байден утвердил рекордный оборонный бюджет США

Президент США Джо Байден утвердил закон об оборонном бюджете на 2024 финансовый год на рекордную сумму в 886,3 млрд долларов. Об этом говорится 23 декабря в его заявлении.



Байден сообщил, что закон «предоставляет критически важные полномочия, которые необходимы нам в создании армии, требуемой для сдерживания будущих конфликтов», а также включает поддержку военнослужащих и их семей, которые «ежедневно выполняют эту миссию».

Данная сумма на 3% больше, чем в прошлом финансовом году. Бюджет, ранее одобренный обеими палатами конгресса, включает 300 млн долларов на военную помощь Украине. Законодатели намерены выделить на такие же нужды 300 млн долларов и в 2025 году.