Госсекретарь США: у нас есть четкий план развития Украины

США имеют «очень четкий план» будущего развития Украины — он не предполагает выделения ей помощи на текущем уровне. Об этом в среду, 20 декабря, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

«У нас имеется очень четкий план, который гарантирует, что Украина сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении», — сказал он.

По словам госсекретаря США, для этого надо «помочь Киеву преодолеть эти зиму, весну и лето».

Вчера власти США заявили об отсутствии «волшебного горшочка» для помощи Украине.