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    Госсекретарь США: у нас есть четкий план развития Украины

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    США имеют «очень четкий план» будущего развития Украины — он не предполагает выделения ей помощи на текущем уровне. Об этом в среду, 20 декабря, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

    «У нас имеется очень четкий план, который гарантирует, что Украина сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении», — сказал он.

    По словам госсекретаря США, для этого надо «помочь Киеву преодолеть эти зиму, весну и лето».

    Вчера власти США заявили об отсутствии «волшебного горшочка» для помощи Украине.

    Накануне стало известно, что президент США Джо Байден готов идти на компромиссы с республиканцами по вопросу ужесточения контроля на южной границе США ради дальнейшей помощи Украине. Сейчас запрос Белого дома на 60 миллиардов долларов блокируют республиканцы, которые увязывают помощь со строительством стены на границе США и Мексики.

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