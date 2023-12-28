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    Красота спасет тюленя. Необычная арт-терапия в Калининградском зоопарке

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    Успехом весьма необычной арт-терапии поделился 27 декабря Калининградский зоопарк. Несколько лет назад там поселился самец балтийского тюленя Кайюс. Характер у него оказался проблемным.

    Кайюс дрался, обижал соседку — самочку по кличке Килька. Ситуация в бассейне ластоногих накалилась — пришлось отменить тренинги и показательные кормления. Чем только не пытался персонал смягчить сердце Каюса. Но тюлень оставался мизантропом и хулиганом.

    Это продолжалось, пока Каюсу не предложили заняться живописью. Тюлень полюбил рисовать, а затем научился концентрации — смягчился и горячий нрав.

    «Пока наш художник рисует простейшие этюды. А мы вынашиваем планы нести его искусство в массы в виде какого-нибудь интересного и полезного мерча», — делится планами администрация Калининградского зоопарка.

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