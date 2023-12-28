Красота спасет тюленя. Необычная арт-терапия в Калининградском зоопарке

Успехом весьма необычной арт-терапии поделился 27 декабря Калининградский зоопарк. Несколько лет назад там поселился самец балтийского тюленя Кайюс. Характер у него оказался проблемным.



Кайюс дрался, обижал соседку — самочку по кличке Килька. Ситуация в бассейне ластоногих накалилась — пришлось отменить тренинги и показательные кормления. Чем только не пытался персонал смягчить сердце Каюса. Но тюлень оставался мизантропом и хулиганом.



Это продолжалось, пока Каюсу не предложили заняться живописью. Тюлень полюбил рисовать, а затем научился концентрации — смягчился и горячий нрав.