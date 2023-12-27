Аномальная ковидная зона. В Петербурге за неделю 50 человек умерли от «забытого вируса»

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Более полусотни умерших от ковида за неделю в Петербурге — это больше, чем в Москве, это больше, чем в любом другом регионе России. «Фонтанке» намекают — просто мы честнее всех считаем и позднее проходим пик. И предупреждают — после Нового года число «тяжелых» пациентов может резко увеличиться.



Портал «Стопкоронавирус», который с некоторых пор превратился в «Объясняем.рф», накануне опубликовал отчет — в Петербурге за неделю 51 летальный случай. Это по семь человек в день. Ни в одном другом регионе России такой статистики нет. В Москве — 29, где-то вовсе ноль, или 1–2–3 случая. А всего по стране 186 летальных исходов и получается, что почти каждый четвертый — из Петербурга. Аномальная ковидная зона?



Резкий рост пошёл с конца ноября. Следите за цифрами. На неделе с 27 ноября по 3 декабря в Петербурге 24 смерти от ковида, 10 015 новых заболевших, 678 госпитализаций. За неделю с 4 по 10 декабря — 26 смертей, 14 728 новых заболевших, 805 госпитализаций. С 11 по 17 декабря — 39 смертей, 11 775 новых случаев, 742 госпитализации. За неделю с 18 декабря по 24 декабря — 51 умерший, 8 951 заболевших, 600 госпитализаций. Под пациентов с ковидом даже перепрофилировали больницу им. Семашко.



Фото: Алексей Куприянов Фото: Алексей Куприянов Фото: Алексей Куприянов Фото: Алексей Куприянов Поделиться Поделиться





Сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru Алексей Куприянов, который ведет учет коронавирусной статистики, отметил, что рост примерно всех показателей эпидстатистики на самом деле шел с небольшими флуктуациями (случайными отклонениями. — Прим. ред.) еще с сентября. К началу декабря по ежедневно выявляемым и активным случаям, по загрузке больниц Петербург в итоге оказался в примерно ситуации осени 2022 — зимы 2023 года и даже несколько превысил тогдашние показатели.



«На пике волны в начале декабря выявляли более 2 тысяч случаев в день (сейчас этот показатель упал ниже тысячи). Динамика госпитализаций несколько отстает от выявлений. Тут пик, возможно, еще не пройден. Это же касается загрузки реанимаций и ИВЛ. Смертность примерно соответствует росту числа госпитализаций и загрузки реанимаций и ИВЛ, ничего экстраординарного в последние недели, в общем, не наблюдается. По сравнению с волнами прошлой зимы смертность, видимо, даже несколько ниже», — отметил Куприянов.



По его наблюдениям — скользящее семидневное среднее по смертям удерживается на уровне 7 человек в день, год назад она была примерно вдвое выше.

«Это много, но это далеко от критических значений ранних волн, когда смертность почти удваивалась», — резюмировал эксперт.

Еще один вопрос — точность данных статистики. Как рассказал один из собеседников «Фонтанки», у регионов всегда есть возможность «регулировать» ковидную смертность, которая может превращаться, например, в смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Не говоря уже о том, что там на самом деле происходит с тестированием. Из аномалий, подтверждающих это утверждение: в Ленобласти, например, за неделю от ковида умирает 1 человек. А в Петербурге — 51. Можно ли теперь поверить в то, что в Петербурге 50 раз чаще умирают от ковида?



По словам собеседника «Фонтанки», в Петербурге одна из лучших патологоанатомических служб в стране, и «у нас причина смертности устанавливается весьма точно». А что касается отличий от более крупной Москвы — она просто прошла пик очередной «волны». У них она всегда раньше, и в прошлые недели столица неоднократно была в лидерах.

По госпитализациям и заболеваемости в Петербурге уже началось снижение. По данным комитета по здравоохранению, 27 декабря в Петербурге зарегистрировано 168 госпитализаций взрослых. Для сравнения — неделю назад, 20 декабря, было зарегистрировано 212 госпитализаций взрослых — то есть меньше на 20,7 %.



Количество активно больных, с подтвержденным лабораторным методом COVID-19 на 27 декабря в Петербурге — это 11 851 амбулаторный пациентов и 637 в стационаре. Суммарно — 12 488 человек, это на 10,2 % меньше, чем вчера. Доля тяжелых пациентов в стационарах — 14 %. На ИВЛ — 43 человек. На два человека меньше, чем накануне.



Если учитывать пациентов с пневмониями, контактных, с подозрениями на COVID-19 и другими ОРВИ, которые находятся под медицинским наблюдением, то их на 27 декабря в Петербурге — 41 590 человек (39 208 лечатся амбулаторно, а 2 382 в стационаре). По сравнению со вчерашним днем уменьшение на 3,6 %.



Но в будущее медики и чиновники от медицины смотрят осторожно. Перед новым годом наметилось падение числа госпитализаций. Но это не эффект целебной петербургской медицины: просто люди не хотят провести в больнице праздник. Снижение искусственное. И прямо в новогодние каникулы, как это уже не раз бывало, может случиться вдруг всплеск госпитализаций среди тех, кто откладывать поездку в больницу больше не сможет.



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

