Путин: система оплаты труда педагогов должна быть более справедливой

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать систему оплаты труда учителей, которая будет справедливой и понятной для всех. Об этом он заявил 27 декабря на заседание Госсовета в Москве.

Путин напомнил, что в 2012 году зарплата учителей была увеличена до среднемесячного дохода по трудовой деятельности в конкретном регионе. Это решение повысило статус учительского труда, но, по мнению президента, этого недостаточно.

«Нужно совершенствовать и делать более справедливыми меры оплаты труда педагогов. Труд учителя должен оплачиваться по единым понятным и прозрачным правилам», — сказал Путин.