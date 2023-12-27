Путин: система оплаты труда педагогов должна быть более справедливой

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать систему оплаты труда учителей, которая будет справедливой и понятной для всех. Об этом он заявил 27 декабря на заседание Госсовета в Москве.
Путин напомнил, что в 2012 году зарплата учителей была увеличена до среднемесячного дохода по трудовой деятельности в конкретном регионе. Это решение повысило статус учительского труда, но, по мнению президента, этого недостаточно.
«Нужно совершенствовать и делать более справедливыми меры оплаты труда педагогов. Труд учителя должен оплачиваться по единым понятным и прозрачным правилам», — сказал Путин.
Президент призвал заметно увеличить доходы учителей в тех регионах, где сейчас они существенно ниже, чем в среднем по стране.
Кроме того, он заявил о необходимости снимать с учителей лишнюю нагрузку и привлекать к работе творческих людей.