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    Путин: система оплаты труда педагогов должна быть более справедливой

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    Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать систему оплаты труда учителей, которая будет справедливой и понятной для всех. Об этом он заявил 27 декабря на заседание Госсовета в Москве.

    Путин напомнил, что в 2012 году зарплата учителей была увеличена до среднемесячного дохода по трудовой деятельности в конкретном регионе. Это решение повысило статус учительского труда, но, по мнению президента, этого недостаточно.

    «Нужно совершенствовать и делать более справедливыми меры оплаты труда педагогов. Труд учителя должен оплачиваться по единым понятным и прозрачным правилам», — сказал Путин.

    Президент призвал заметно увеличить доходы учителей в тех регионах, где сейчас они существенно ниже, чем в среднем по стране.

    Кроме того, он заявил о необходимости снимать с учителей лишнюю нагрузку и привлекать к работе творческих людей.

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