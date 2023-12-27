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    Фигурист Роман Костомаров исполнил танец из сериала «Слово пацана» вместе с супругой

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    Роман Костомаров вместе со своей супругой Оксаной Домниной исполнил танец из сериала «Слово пацана». Ролик с танцем он в среду, 27 декабря, опубликовал в своем Telegram-канале.

    Супружеская пара танцевала под песню «Седая ночь» группы «Ласковый май».

    Как писала «Фонтанка», в начале 2023 года Костомаров попал в больницу с симптомами коронавирусной инфекции. Болезнь развивалась стремительно, спортсмен впал в кому и лишился стоп и кистей из-за некроза. Олимпийский чемпион был на грани жизни и смерти. В июле фигурист был выписан из больницы, после чего начался процесс реабилитации. Он уже освоил протезы, а в конце августа даже вышел на лед.

    Возвращение Костомарова на лед стало настоящим чудом.

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    Роман КостомаровФигурист
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