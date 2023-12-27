Перспективы развития автоспорта обсудили в рамках Дня Ленинградской области на выставке «Россия»

Панельная дискуссия на тему «Мультиплатформенность и многозадачность: секрет успеха автодрома «Игора Драйв» состоялась на выставке «Россия» на ВДНХ в рамках Дня Ленинградской области. Открыл встречу губернатор региона Александр Дрозденко, а выступали на ней автогонщики, представители автодрома, эксперты в теме автоспорта.
Генеральный директор автодрома «Игора Драйв» рассказал, что за три с половиной месяца летнего сезона на автодроме прошло
«Отдельно хочу выделить региональные соревнования по дрифту, по мотокроссу и по ралли-кроссу, которые позволяют работать с любителями, — добавил он. — Это та самая входная точка в автоспорт, которая помогает любителям приблизиться к профессиональному уровню. «Игора Драйв» позволяет развлекаться даже тем, кто далек от автоспорта».
Александр Дрозденко отметил, в свою очередь, многофункциональность трасс, которые предназначены не только для автомобилистов, но и, например, для мотоциклистов — губернатор и сам является большим любителем двухколесной техники. По его словам, автодром стал частью не только спортивной, но и туристической жизни региона, он включен в федеральный маршрут Северо-Запада «Серебряное ожерелье».
Чемпион мира, Европы и Азии по гонкам на выносливость Роман Русинов рассказал, что в настоящий момент в России есть профессиональные гоночные команды с большим опытом, гоночные серии с высоким уровнем конкуренции, гоночные автомобили топовых категорий GT и спортпрототипы, а также автодромы мирового уровня, и высоко оценил уровень гоночной трассы в Ленинградской области. Он заметил, что для развития российского автоспорта нужны инвестиции, в том числе и в людей. А для привлечения инвестиций в автоспорт, по словам Русинова, необходима его популяризация, потому что он все еще остается малопонятным и неизвестным для широкой аудитории. «Чтобы добиться этого, нужно проводить больше мероприятий для всей семьи, которые познакомят с автогонками в удобном формате», — добавил он.
Помимо доступности инфраструктуры, не менее важным в развитии отечественного автоспорта участники дискуссии назвали популяризацию автомобильной культуры. По словам автомобильного блогера Стаса Асафьева, создателя школы контраварийного вождения «Ра-та-та», многие вообще не знают, что в России есть автоспорт. При этом интерес к автомобилям в целом остается на высоком уровне, поэтому он верит, что этот интерес можно перенести и на автоспорт.