Перспективы развития автоспорта обсудили в рамках Дня Ленинградской области на выставке «Россия»

Панельная дискуссия на тему «Мультиплатформенность и многозадачность: секрет успеха автодрома «Игора Драйв» состоялась на выставке «Россия» на ВДНХ в рамках Дня Ленинградской области. Открыл встречу губернатор региона Александр Дрозденко, а выступали на ней автогонщики, представители автодрома, эксперты в теме автоспорта.

Генеральный директор автодрома «Игора Драйв» рассказал, что за три с половиной месяца летнего сезона на автодроме прошло 84 мероприятия разного уровня.

«Отдельно хочу выделить региональные соревнования по дрифту, по мотокроссу и по ралли-кроссу, которые позволяют работать с любителями, — добавил он. — Это та самая входная точка в автоспорт, которая помогает любителям приблизиться к профессиональному уровню. «Игора Драйв» позволяет развлекаться даже тем, кто далек от автоспорта».

