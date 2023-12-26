В Москве у рынка «Садовод» задержали мигрантов. Их доставили в военкоматы

Сотрудники 51-го военного следственного отдела СК вместе с правохранителями из московского УВД задержали 6 мигрантов в районе рынка «Садовод». Они недавно получили гражданство России, но не встали на воинский учет. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Всех задержанных доставили в военкоматы Москвы. По словам источника РБК, следователи активно работают над выявлением тех, кто прибывает в Москву на заработки, получает гражданство, но не встает на учет в военкомат.



В середине декабря московский рынок «Садовод» прогремел на всю страну. Полиция проводила проверку документов у водителя, который не подчинился требованиям участкового. Мужчина попытался скрыться на машине и протащил правоохранителя несколько метров. Позже нарушитель вышел из машины и нанес несколько ударов полицейскому. После этого к месту инцидента подошла группа агрессивных граждан — более восьмидесяти человек. Мужчины пытались оттеснить полицейских от задержанного, порезали колесо служебного авто. Сотрудник МВД выстрелил в воздух.