Выдворение и аресты. В Москве суд разбирался с участниками драки с полицией у «Садовода»

Люблинский суд Москвы выдворил из России 22 участника конфликта с полицией у рынка «Садовод». Фигурантов уличили в нарушении миграционного законодательства. Об этом сообщило РИА «Новости» в понедельник, 18 декабря.
Инцидент произошел 16 декабря на улице Верхние Поля. Владелец автомобиля при проверке документов попытался скрыться от полицейского и протащил его несколько метров на машине. Позже нарушитель вышел из машины и нанес несколько ударов правоохранителю.
При задержании агрессора подошла группа граждан — более восьмидесяти человек. Мужчины пытались оттеснить полицейских от задержанного, порезали колесо служебного авто.
В результате суд признал виновными по части 3 статьи 18.8 и части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ («Нарушение правил въезда либо режима пребывания в РФ») 22 человека. Все они отправлены в центр временного содержания иностранных граждан.
Еще 51 участник драки — под административным арестом на разные сроки за невыполнение законных требований полицейского (часть 1 статьи 19.3 КоАП).
Ранее «Фонтанка» писала, что при задержании у рынка «Садовод» у водителя произошел эпилептический припадок. Сотрудники ведомства оказали задержанному доврачебную помощь и вызвали скорую. Свою вину он не признал.