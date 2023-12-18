Выдворение и аресты. В Москве суд разбирался с участниками драки с полицией у «Садовода»

Люблинский суд Москвы выдворил из России 22 участника конфликта с полицией у рынка «Садовод». Фигурантов уличили в нарушении миграционного законодательства. Об этом сообщило РИА «Новости» в понедельник, 18 декабря.



Инцидент произошел 16 декабря на улице Верхние Поля. Владелец автомобиля при проверке документов попытался скрыться от полицейского и протащил его несколько метров на машине. Позже нарушитель вышел из машины и нанес несколько ударов правоохранителю.

При задержании агрессора подошла группа граждан — более восьмидесяти человек. Мужчины пытались оттеснить полицейских от задержанного, порезали колесо служебного авто.