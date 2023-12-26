В Петербурге начала работу общественная приемная предвыборного штаба Путина

В Петербурге во вторник, 26 декабря, в арт-пространстве Artplay на Красногвардейской площади, 3Е, начала работу общественная приемная регионального предвыборного штаба Владимира Путина, сообщает корреспондент «Фонтанки». Приёмная будет работать со вторника по субботу с 10.00 до 17.00.

Как пояснила глава реготделения ОНФ, замруководителя аппарата регионального общественного штаба Екатерина Машкова, в приемной будут проводиться различные мероприятия, организованные ОНФ и другими волонтерскими объединениями. «Мы организуем здесь плетение маскировочных сетей, сбор открыток и писем для бойцов, которые мы передадим в зону СВО», — сказала она.