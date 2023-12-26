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    Выборы президента

    Памфилова: претендентов на выдвижение в президенты уже больше 30

    2021
    14 комментариев

    Уже более 30 человек собираются выдвигаться в качестве кандидатов на пост президента РФ. Об этом председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала в интервью ТАСС, фрагмент которого опубликован 26 декабря.

    «Конечно, кампания будет конкурентной, поскольку очевидно, что будет более одного кандидата. Во всяком случае, сейчас претендентов на то, чтобы стать кандидатом, уже более 30», — сказала Памфилова.

    Она отметила, что у претендентов начинается «организационное время», они «проводят мероприятия, партии проводят съезды».

    При этом Памфилова добавила: «На мой взгляд, степень конкуренции зависит не столько от количества претендентов, сколько от их качества».

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