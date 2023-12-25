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    Путин изменил правила получения маткапитала в России

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    Президент РФ Владимир Путин подписал документ о внесении поправок в закон «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей». Он уточняет правила выплаты маткапитала. Информацию опубликовали 25 декабря на сайте правовой информации.

    Ранее поправки приняла Госдума. В тексте закона решили уточнить, кто имеет право получать маткапитал. Как пояснили члены комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, в законе и так было указано, что на маткапитал могут рассчитывать граждане РФ, однако возникали разночтения.

    Теперь в законе сказано, что материнский капитал могут получать родители, которые являлись гражданами РФ на момент рождения ребенка, а, например, не приобрели его позже. При этом изменения не коснутся жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, не имеющих гражданства РФ.

    Поправки вступят в силу 1 января 2024 года.

    Добавим, что в 2024 году маткапитал проиндексируют. О том, как изменятся выплаты в следующем году, читайте в материале «Фонтанки».

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