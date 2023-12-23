ЦИК отказал Екатерине Дунцовой в регистрации кандидатом в президенты

Екатерине Дунцовой отказали в регистрации кандидатом в президенты. Решение приняла Центральная избирательная комиссия, сообщает 23 декабря NGS24.



Представители ЦИК на заседании заявили, что нашли больше 100 ошибок в документах на выдвижение. Среди прочего протокол о проведении собрания инициативной группы кандидата якобы не был заверен и его изготовили уже после самого собрания, что мешает установить численность группы. Также нотариус, по данным комиссии, неверно указал номер паспорта организатора собрания.



Инициативная группа 17 декабря поддержала выдвижение Дунцовой на выборы. 20-го числа она подала документы в ЦИК. С 2019-го по 2022 год Дунцова была депутатом Ржевской городской думы Тверской области.

