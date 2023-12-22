В администрации Петроградского района опровергли информацию об упавшей на подростка льдине

Льдина не падала на голову 12-летнего школьника в районе одного из домов на Большом проспекте Петроградской стороны. Информацию 22 декабря опровергает районная администрация.



«По данному факту сообщаем, что от родителя несовершеннолетнего ребенка получено объяснение о произошедшем. На самом деле, ребенок споткнулся на улице и ударился о водосточную трубу, его напугал грохот. Однако, когда пришел домой, он сказал родителям, что на него упала льдина. Они незамедлительно обратились в травмпункт», — рассказали в администрации.

