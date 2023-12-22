    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, вос

    736мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.71eur100.51

    В администрации Петроградского района опровергли информацию об упавшей на подростка льдине

    2188
    8 комментариев

    Льдина не падала на голову 12-летнего школьника в районе одного из домов на Большом проспекте Петроградской стороны. Информацию 22 декабря опровергает районная администрация.

    «По данному факту сообщаем, что от родителя несовершеннолетнего ребенка получено объяснение о произошедшем. На самом деле, ребенок споткнулся на улице и ударился о водосточную трубу, его напугал грохот. Однако, когда пришел домой, он сказал родителям, что на него упала льдина. Они незамедлительно обратились в травмпункт», — рассказали в администрации.

    По информации пресс-службы, в ходе беседы с родителями все обстоятельства прояснились, претензий к управляющей компании они не имеют.

    Накануне «Фонтанка» писала, что 12-летний юноша обратился в травмпункт с ушибами мягких тканей головы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Падение
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close