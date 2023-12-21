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    На Петроградской стороне льдина упала на голову подростку

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    11 комментариев

    На Большом проспекте Петроградской стороны на голову 12-летнему мальчику упала наледь с крыши дома. Об этом в четверг, 21 декабря, стало известно «Фонтанке».


    Ребенок получил травму около 17:00 в прошедшую среду около одного из домов по Большому проспекту. По предварительной информации, медики диагностировали у мальчика ушиб мягких тканей головы.

    Подростка направили на обследование.

    В Петербурге этот мальчик стал как минимум пятым пострадавшим от падения наледи в декабре после начала оттепели. Ранее «Фонтанка» рассказывала о мужчине, пострадавшем в результате падения глыбы льда, врачи для его спасения провели четыре операции.

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    Падение льда
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    Комментарии 10

    Гость21 Дек 2023 в 21:42
    Усатый, уезжай!
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