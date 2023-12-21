На Петроградской стороне льдина упала на голову подростку

На Большом проспекте Петроградской стороны на голову 12-летнему мальчику упала наледь с крыши дома. Об этом в четверг, 21 декабря, стало известно «Фонтанке».



Ребенок получил травму около 17:00 в прошедшую среду около одного из домов по Большому проспекту. По предварительной информации, медики диагностировали у мальчика ушиб мягких тканей головы.



Подростка направили на обследование.



В Петербурге этот мальчик стал как минимум пятым пострадавшим от падения наледи в декабре после начала оттепели. Ранее «Фонтанка» рассказывала о мужчине, пострадавшем в результате падения глыбы льда, врачи для его спасения провели четыре операции.

