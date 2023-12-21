Эрмитаж на ёлке, ёлка в Эрмитаже: выбраны лучшие новогодние игрушки для музея

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В четверг, 21 декабря, в Эрмитажном театре объявили победителей международного конкурса авторской ёлочной игрушки «Создай экспонат для Эрмитажа», который проходит на протяжении семи лет. По словам организаторов, на этот раз было прислано более двух тысяч работ со всех концов Земли — кроме России, были произведения из Беларуси, Узбекистана, Германии, Великобритании, Японии, Канады, США и даже латиноамериканской страны Эль-Сальвадор.



«Это удивительные по фантазии работы, их было очень сложно оценивать, а уж выбирать... В этом творчестве очень много кукольных элементов, так как многие игрушки содержат человеческие лица — и, конечно, их очень интересно разглядывать: там прекрасные маски и, конечно, очень много Петра I. Восхищает умение авторов — и профессионалов, и непрофессионалов. Здесь очень много детских работ — и поскольку я сама работаю с детьми, я вижу, как они увлекаются и погружаются в творческий процесс. Детские произведения я сразу отличаю сразу: они более живые, непосредственные, а у взрослых — более строгие», — отметила Ольга Атаманова, руководитель творческой студии «Авторская кукла в историческом костюме» в Школьном центре Государственного Эрмитажа.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В конкурсе может принять участие человек любого возраста. Основное требование — все работы должны быть выполнены вручную в соответствии с заявленной темой. В год 320-летия со дня основания Санкт-Петербурга она была сформулирована так: «Люблю тебя, Петра творенье...»



«Строки из поэмы Пушкина «Медный всадник» были выбраны, потому что Пушкин — конечно же, «наше всё», самый любимый наш поэт. Выбирать финалистов и победителей было очень сложно — особенно если учесть, что большинство игрушек прибывает в самый последний момент, ведь конкурс был объявлен в октябре, а пока авторы сделали эти игрушки, пока они дошли до нас... Но мы на всех этапах при помощи сотрудников Эрмитажа и технопарка «Айра» мониторили процесс и отбирали самые лучшие работы из тех, что пришли. Наконец, в час «икс», 1 декабря, приём заявок закончился, мы смогли окончательно проанализировать всё то, что нам пришло, и отобрать сначала long list, а затем short list, который уже смотрели члены жюри. Так что процесс был долгий, многоэтапный — но очень интересный. Из очень хороших мы отложили самые хорошие, а потом из самых хороших — лучшие. Также шло голосование на сайте, в двух номинациях — для детей и для взрослых — выбирали приз зрительских симпатий», — рассказала Екатерина Сираканян, начальник службы развития Государственного Эрмитажа.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Как добавил Юрий Берестов, председатель совета директоров технопарка «Айра» и соорганизатор конкурса, одна из работ, которые ему особенно понравились, как раз и изображала Пушкина: поэт идёт по городу зимой, весь в снегу, и о чём-то думает или мечтает.



«В честь 320-летия Санкт-Петербурга родилась идея: мы взяли строчки из поэмы Пушкина «Медный всадник». Пришло очень много игрушек со всей России — и не только России, были работы со всего мира, конкурс по-настоящему международный. Также в нынешнем году мы добавили номинацию для жителей новых регионов — в ней победила 14-летняя девочка из Донецка Дарья Голубчук; она большой молодец, настоящий герой нашего времени. Конкурс называется «Создай экспонат для Эрмитажа», а что такое экспонат? Это предмет либо исторический, либо связанный с какой-то уникальной историей — и я считаю, что работа этой девочки как раз подходит. Эта игрушка останется в истории как экспонат Эрмитажа, связанный с историей этой девочки», — сказал Берестов.



Работы 250 финалистов украсили праздничные ёлки, установленные в Фойе Эрмитажного театра. Они пробудут там до конца новогодних каникул, но не пропадут и в будущем — в следующем году они будут размещены на «Ёлке мира». Но даже те игрушки, что не вошли в число финалистов, не отправились на свалку — их отправили на новогодние праздники в детские дома и дома престарелых.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





У этой выставки есть и ещё одно измерение — по словам Берестова, все семь лет, что существует конкурс, он мечтал, чтобы гости Эрмитажа могли увидеть и исторические игрушки, которыми царская семья украшала ёлку. В нынешнем году эта мысль стала реальностью.



«Мы написали письмо главному волшебнику Эрмитажа — Михаилу Борисовичу Пиотровскому (волшебником мы его называем потому, что это человек с большим и добрым сердцем, и он передаёт своё добро всем, в том числе своей команде, которая с душой подходит к каждой игрушке). В этом году он согласовал нашу идею, и сейчас можно посмотреть исторические игрушки в витрине, которая находится в том же фойе театра — это первый случай, когда можно вживую увидеть, как они выглядели», — пояснил Юрий Берестов.

Победила среди участников конкурса старше 16 лет (кстати, детей в числе участников конкурса было почти вдвое больше, чем взрослых) также жительница Петербурга — Наталья Калинина с работой «Петербург в каплях дождя».



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Я живу в Санкт-Петербурге, и знакомые рассказали мне, что есть такой конкурс, и в нём можно поучаствовать. Я до последнего тянула, но в итоге всё же решилась. Наш Петербург — замечательный город, и мне хотелось в одной игрушке показать все его достопримечательности, которых так много, и изображать какую-то одну мне показалось банальным. Поэтому мне пришла в голову идея — изобразить дождь, зонтик, а в каплях дождя отразились бы силуэты всех достопримечательностей, которые можно видеть, стоя на Стрелке Васильевского острова», — рассказала Наталья Калинина, чьё произведение «Петербург в каплях дождя» заняло первое место в номинации для взрослых участников конкурса. В её работе использованы различные материалы — например, зонт сделан из бархата, дождевые капли — из эпоксидной смолы. Также она применила бисер, стразы, проволоку, стеклярус и многое другое.

Второе место заняла москвичка Вероника Кисель с произведением «Каток в Юсуповском саду»: его изображение заключено в классический ёлочный шар.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Третье место — также у жительницы Петербурга: Александра Скрипник в смешанной технике изобразила Зимний дворец, часть Эрмитажа.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Гран-при же получила 14-летняя Кристина Ситнова из Нижегородской области — она создала необычную фигурку Щелкунчика, чей образ совмещён с образом Петра I.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Кстати, сразу после вручения наград зрителям, собравшимся в Эрмитажном театре, показали сюиту из балета Петра Чайковского «Щелкунчик» в хореографической редакции Эвелины Гржибовской. Илья Снопченко, специально для «Фонтанки.ру»