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    Стрельба в университете Праги: 11 убитых, 30 раненых

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    Вечером в четверг, 21 декабря, стрельба произошла в центре Праги — в Карловом университете, на философском факультете. Мужчина убил 10 человек, а затем покончил с собой. Также тридцать человек получили ранения. Об этом сообщает местное издание indes.cz.

    Фото: idnes.cz
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    Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что сообщников у нападавшего не было.

    «Я не хочу сейчас комментировать мотивацию стрелка, мы все еще оцениваем ситуацию. <…> Полиция прибыла на место через несколько минут», — сказал он.

    Судя по опубликованным в соцсетях и СМИ фотографиям, по коридору факультета шел мужчина с длинным огнестрельным оружием. На других изображениях видно, как люди выбегают из здания с поднятыми руками.

    Личность нападавшего устанавливается. В розыск объявлен мужчина 1999 года рождения из-за насильственной смерти гражданина 1968 года рождения. Другие обстоятельства пресс-секретарь полиции не уточняет.

    О стрельбе на площади Яна Палаха в Праге стало известно около часа назад.

    В начале декабря стрельба произошла в брянской гимназии № 5. По версии следствия, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. Погибли двое, среди которых стрелявшая. Еще пятеро человек с ранениями были доставлены в больницу.

    Фото: idnes.cz

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