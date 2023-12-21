Стрельба в университете Праги: 11 убитых, 30 раненых

Вечером в четверг, 21 декабря, стрельба произошла в центре Праги — в Карловом университете, на философском факультете. Мужчина убил 10 человек, а затем покончил с собой. Также тридцать человек получили ранения. Об этом сообщает местное издание indes.cz.
Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что сообщников у нападавшего не было.
«Я не хочу сейчас комментировать мотивацию стрелка, мы все еще оцениваем ситуацию. <…> Полиция прибыла на место через несколько минут», — сказал он.
Судя по опубликованным в соцсетях и СМИ фотографиям, по коридору факультета шел мужчина с длинным огнестрельным оружием. На других изображениях видно, как люди выбегают из здания с поднятыми руками.
Личность нападавшего устанавливается. В розыск объявлен мужчина 1999 года рождения из-за насильственной смерти гражданина 1968 года рождения. Другие обстоятельства пресс-секретарь полиции не уточняет.
О стрельбе на площади Яна Палаха в Праге стало известно около часа назад.
В начале декабря стрельба произошла в брянской гимназии № 5. По версии следствия, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. Погибли двое, среди которых стрелявшая. Еще пятеро человек с ранениями были доставлены в больницу.