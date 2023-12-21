Стрельба в университете Праги: 11 убитых, 30 раненых

Вечером в четверг, 21 декабря, стрельба произошла в центре Праги — в Карловом университете, на философском факультете. Мужчина убил 10 человек, а затем покончил с собой. Также тридцать человек получили ранения. Об этом сообщает местное издание indes.cz .

Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что сообщников у нападавшего не было.



«Я не хочу сейчас комментировать мотивацию стрелка, мы все еще оцениваем ситуацию. <…> Полиция прибыла на место через несколько минут», — сказал он.



Судя по опубликованным в соцсетях и СМИ фотографиям, по коридору факультета шел мужчина с длинным огнестрельным оружием. На других изображениях видно, как люди выбегают из здания с поднятыми руками.

