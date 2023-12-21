В центре Праги произошла стрельба в Карловом университете. Есть погибшие и раненые

В Праге на площади Яна Палаха произошла стрельба в Карловом университете на философском факультете. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщает местное издание Indes.cz.
Полиция Чехии
Количество погибших и раненых не уточняется. По данным источника издания, речь идет о «стрельбе, совершенной обезумевшим преступником».
В полиции Чехии уточнили, что нападавший ликвидирован, а здание образовательного учреждения эвакуировано. Его обыскивают силовики, чтобы убедиться в отсутствии сообщников у стрелявшего.
«Я призываю граждан не ходить туда искать. Хочу успокоить общественность, стрелок ликвидирован, еще один нападавший не подтвержден», — сказал глава МВД страны Вит Рукашан, прибывший на место.
Однако мэр Праги Богуслав Свобода рассказал, что нападавший покончил с собой. Полиция сообщает о нескольких погибших и десятках раненых. Точные цифры не уточняются.
В начале декабря стрельба произошла в брянской гимназии № 5. По версии следствия, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. Погибли двое, среди которых стрелявшая. Еще пятеро человек с ранениями были доставлены в больницу.