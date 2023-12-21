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    Русский музей приступил к реставрации знаменитой картины. Ее площадь — почти 30 квадратных метров

    2016
    2 комментария
    Фото: пресс-служба Русского музея
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    Русский музей приступил к комплексной научной реставрации картины Карла Брюллова «Последний день Помпеи», сообщила 21 декабря пресс-служба музея. Посетители корпуса Бенуа смогут увидеть процесс работы.

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    Полотно ждет первая комплексная реставрация, в последний раз техническую реставрацию проводили в 1995 году.

    «Мы решили, что люди, которые приезжают в Русский музей, не должны быть лишены встречи с главным шедевром, вершиной творчества великого Карла. Поэтому у нас родилась идея поместить реставрационный процесс за стекло, сделать его впервые в практике российских музеев абсолютно доступным на протяжении всех этапов работы», — рассказала директор музея Алла Манилова.

    Чтобы посетители музея смогли наблюдать работу реставраторов, в выставочном зале будет установлен стеклянный экран. Также за работой можно будет наблюдать онлайн.

    Реставрация проходит при поддержке ПАО «Газпром».

    Картину «Последний день Помпеи» Брюллов писал с 1827 по 1833 год. Размеры полотна 456,5 на 651 см.

    Фото: пресс-служба Русского музея

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    Комментарии 2

    Гость21 Дек 2023 в 19:35
    Молодцы, крутая идея!
    +1−0
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