Герасимов: кризис на Украине — это «гибридная прокси-война» США против России

Основной задачей российских войск в зоне СВО в этом году было отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ, заявил 21 декабря начальник Генштаба Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Министерства обороны РФ в 2023 году.
«ВСУ ценой колоссальных потерь смогли незначительно продвинуться на Запорожском направлении, не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны наших войск. Не изменили ситуацию на поле боя дополнительные поставки киевскому режиму западного вооружения», — сказал Герасимов военным атташе.
Потери ВСУ за полгода на всех направлениях он оценил в 160 тысяч человек. В затягивании конфликта Герасимов обвинил США. По данным Минобороны РФ, с февраля 2022 года Украине было передано более 5 200 танков и боевых бронированных машин и 23 тысячи беспилотников, около 100 тыс. украинских военнослужащих прошли обучение в США и Европе.
Кризис на Украине протекает в виде «гибридной прокси-войны» США и их союзников против России, считает начальник Генштаба.
Он отметил также усиление конфликтного потенциала в Арктике, где США и НАТО «сосредоточили усилия на обеспечении своего доминирования», а территория Финляндии и Швеции все активнее используется для размещения войск НАТО.
«Обращаю ваше внимание, что присутствие Вооруженных Сил Российской Федерации в Арктике связано не с демонстрацией военной силы, а с обеспечением безопасности экономического освоения региона», — обозначил позицию Минобороны Герасимов.
Напомним, 19 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил на расширенном заседании коллегии министерства, что Вооруженные Силы РФ в целом выполнили все задачи, определенные им на 2023 год. По словам Шойгу, одной из приоритетных задач на следующий год станет продолжение СВО до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим.
На том же заседании президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова договариваться по Украине, только исходя из собственных интересов.