Герасимов: кризис на Украине — это «гибридная прокси-война» США против России

Основной задачей российских войск в зоне СВО в этом году было отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ, заявил 21 декабря начальник Генштаба Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Министерства обороны РФ в 2023 году.



«ВСУ ценой колоссальных потерь смогли незначительно продвинуться на Запорожском направлении, не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны наших войск. Не изменили ситуацию на поле боя дополнительные поставки киевскому режиму западного вооружения», — сказал Герасимов военным атташе.

