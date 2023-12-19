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    Путин — об Украине: «Мы мешать не будем, но свое не отдадим»

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    Россия готова договариваться по Украине, только исходя из собственных интересов. Об этом 19 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны РФ.

    Он отметил, что многие жители Западной Украины хотят, чтобы их территории вернулись в состав Польши, Румынии или Венгрии. Единственным гарантом территориальной целостности Украины президент назвал Россию.

    «Не хотят? Не надо. История все расставит на свои места. Мы мешать не будем, но свое не отдадим. Это должны понять и на Украине, и в Европе, и в США. Хотят договариваться — пусть договариваются. А мы будем действовать, исходя из своих интересов», — подчеркнул Путин.

    Говоря о ситуации на Украине с 2014 года, Путин заявил, что Россия не могла отдать США «исконно российские» территории и смотреть, как они «чавкают, съедая все подряд». По его мнению, американцы лишили Россию «нормально, политическим образом выстраивать отношения» с Украиной. Путин уверен, что на Западе вели себя «по беспределу», когда совершили госпереворот в Киеве и дальше пошли по этому пути, а отвечать за это вынудили Россию.

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