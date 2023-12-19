Шойгу: Вооруженные силы РФ выполнили все поставленные задачи. На 2023 год

Вооруженные силы РФ в целом выполнили все задачи, определенные им на 2023 год. Об этом 19 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.



«В целом все задачи, определенные на 2023 год, Вооруженными силами выполнены. Обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны», - сказал он.

По словам Шойгу, одной из приоритетных задач на следующий год станет продолжение спецоперации до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим.

Также российской армии предстоит «обеспечить сохранение мира и стабильности в Сирии и Карабахе в изменяющейся обстановке», завершить работы по постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса «Сармат», в состав авиационных стратегических сил принять два стратегических ракетоносца Ту-160М, в состав флота - атомный подводный крейсер «Князь Пожарский», три подводные лодки и 11 надводных кораблей.