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    ЗакС окончательно принял новый Генплан Петербурга до 2040 года

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    Законодательное собрание Петербурга на заседании 21 декабря окончательно утвердило новый Генплан, который определит развитие города до 2040 года с прогнозом до 2050 года, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. Теперь документ отправится на подписание губернатору Александру Беглову.

    В ходе обсуждения к проекту Генплана было подано более 11 тысяч предложений. Как сообщал спикер парламента Александр Бельский, новый Генплан подразумевает строительство и реконструкцию более 500 крупных инфраструктурных объектов, а также на 630 га увеличит производственные зоны. «Фонтанка» подробно об этом рассказывала.

    В рамках второго чтения Заксобрание внесло ряд правок, в числе которых, в частности, перевод в рекреационную зону и защита от застройки Шуваловского леса в Приморском районе и защита от надстройки торговым центром вестибюля станции метро «Политехническая». Большая часть предложений не получала поддержку.

    В новом документе указано, что жилые зоны займут около 20% территории, а к 2040 году должно быть построено около 67 млн кв. м жилья.

    Генеральный план — главный градостроительный документ города. Он определяет функциональные зоны (например, жилая застройка разной этажности, промышленные и рекреационные зоны). Также в законе отображены крупные объекты социальной и транспортной инфраструктуры — объекты регионального значения.

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