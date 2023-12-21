ЗакС окончательно принял новый Генплан Петербурга до 2040 года

Законодательное собрание Петербурга на заседании 21 декабря окончательно утвердило новый Генплан, который определит развитие города до 2040 года с прогнозом до 2050 года, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. Теперь документ отправится на подписание губернатору Александру Беглову.



В ходе обсуждения к проекту Генплана было подано более 11 тысяч предложений. Как сообщал спикер парламента Александр Бельский, новый Генплан подразумевает строительство и реконструкцию более 500 крупных инфраструктурных объектов, а также на 630 га увеличит производственные зоны. «Фонтанка» подробно об этом рассказывала.

