Жилье, зелень, мосты и метро. У Петербурга вот уже почти появился новый Генплан

Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Проект нового Генплана Петербурга до 2040 года с прогнозом до 2050 года вышел на финишную прямую. На заседании 14 ноября профильная парламентская комиссия по градостроительству рекомендовала Заксобранию одобрить законопроект в первом чтении. В перспективе — строительство десятков миллионов кв. метров жилья, десятки километров трамвайных линий, мосты и метро.



Петербург уже не первый год ждет новый Генплан города. До профильной комиссии Заксобрания проект документа «доехал» к осени 2023 года. Документ определит развитие мегаполиса на ближайшие десятилетия и процесс агломерации с Ленобластью. В Мариинском дворце обрисовали общие контуры Генплана и конфликтные вопросы.



Жилье



В новом Генплане жилье займет 20,3% от общей территории города. Для сравнения, в действующем Генплане этот показатель равняется 23,1%. по прогнозу, к 2024 года население города должно составить свыше 6,5 млн человек. К этому сроку (первая очередь ГП до 2030 года) в городе должно быть построено еще 40 млн квадратных метров жилья, к 2040 году (прогнозный срок) — около 67 млн кв. метров жилья.



Около 66% земли — это свободные от застройки территории, 12% — развитие застроенных территорий, 22% — преобразование нежилых территорий.



«Про 12% я бы хотела сразу уточнить, что это территории, в том числе те, где уже осуществляются проекты нового строительства», — пояснила глава комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева.



Наиболее масштабно до 2040 года развернется строительство в Пушкинском районе (15,36 млн кв. метров жилья), на втором месте — Приморский район — 8,96 млн кв. метров, на третьем — Московский района, там отстроят 6,61 млн кв. метров. Следом идут Выборгский район (4,47 млн кв. метров), Красногвардейский (4,39 млн кв. метров) и Невский районы (3,78 млн кв. метров жилья).



Отдельно Киселева отметила вопрос с кварталами, которые потенциально подпадают под реновацию (комплексное развитие территорий), где жители массово просили ограничить высотность застройки.



«Город не имеет намерений высотного строительства на территориях всех кварталов среднеэтажной застройки. В этой связи все заявки, поступившие в комиссию по изменениям в Генеральный план, были приняты. Губернатором было принято решение что такие кварталы будут относиться не к зоне Ж4, где предусмотрена этажность 9 этажей и выше, а к зоне Ж3, где предусмотрена этажность максимум до 9 этажей с мансардой», — подчеркнула глава КГА.



Транспорт и дороги

По внешнему транспорту, в первую очередь, речь идет о развитии второго аэропорта Левашово и реконструкции Пулково по концессионному соглашению. Также в планах реконструкция объектов Морского порта для повышения его пропускной способности.



Что касается железных дорог, в проекте Генплана учтена концепция ОАО «РЖД» по развитию железных дорог в Петербурге, в частности, высокоскоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург. Также планируется создать два диаметральных пригородных маршрута: аэропорт Пулково — Ораниенбаум и Токсово — Гатчина-Варшавская. В планах — создание пассажирского комплекса Волковское и реконструкции станции Санкт-Петербург-Главная (в том числе, и Московского вокзала).



Общая протяженность трамвайных линий с учетом строящихся в настоящее время объектов сейчас составляет 228,7 км, до 2030 года показатель должен вырасти до 350,3 км, до 2040 — 471,9 км.



Больной для Петербурга вопрос со строительством метро в планах выглядит оптимистично. Если сейчас в городе с учетом уже строящихся объектов 84 станции и дополнительных вестибюлей, до 2030 года их должно стать 112, до 2040 года — 184, «за 2040 год» — 204 станции.



Первоочередные направления — это продолжение «красной» Кировско-Выборгской линии, метро до аэропорта Пулково, на прогнозный период — развитие метрополитена в южной части города, подключение к подземке «Экспофорума», Детскосельского и Шушар.



До 2030 года в городе должен появиться 51 транспортно-пересадочный узел, до 2040 года — 59 ТПУ.



Также в планах строительство двух автовокзалов — в районе Купчино и Парнаса. Протяженность магистральной дорожной сети к 2040 году увеличится на 36,6% относительно показателя на 2020 год и составит 2914 км. При этом протяженность магистралей скоростного непрерывного движения вырастет на 43%. Плотность улично-дорожной сети по сравнению с 2020 годом должна вырасти на 15%.



В Генплане протянутся пять новых переправ через Неву — Большой Смоленский мост, переправа в створе Широтной магистрали, Арсенальный мост, Новоадмиралтейский мост и Орловский тоннель.



Зелень, экология и уборка



Почти половина из 11 тысяч предложений, которые поступили в комиссию по Генплану, касалась сохранения или создания новых рекреационных зон (43%). Киселева на заседании сразу пояснила — комиссия приняла решения не рассматривать внесение в Генплан зеленых территорий площадью менее 0,5 га.

Площадь рекреационных зон (это зоны отдыха Р1, озеленение Р2 и другие рекреационные зоны — Р3) к 2040 году должна составить более 3573 га (29% от общей площади города). Из них зеленые насаждения общего пользования — 2280 га.



Киселева подчеркнула, что предусмотрена возможность увеличения зеленых зон: отказ от прогнозируемого жилищного строительства на окраине Колпинского района вернет городу 580 га леса, предлагается также включить крупные массивы — 300 га на территории Кузьминского водохранилища и 250 га неиспользуемых земель сельхоз-назначения в Пушкинском районе.



Пока готовился проект Генплана, город производил 1 млн 900 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, более 80% из них захоранивается на территории Ленобласти. К 2040 году этот показатель составит около 2–2,4 млн тонн в год. В Генплане определены территории для 12 объектов по обращению с ТКО — без учета тех, которые располагаются в соседнем 47-ом регионе. Также планируется построить 40 снегоплавильных и снегоприемных пунктов мощностью 5 тысяч кубометров в сутки.



Проблемные объекты



На заседании комиссии депутаты Заксобрания обозначили объекты в Генплане, которые уже являются или станут в будущем точками конфликта между общественностью и властью. В частности, речь идет о строительстве трассы М-7 через территорию Удельного парка. Против этого проекта Выступили замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский, депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду!» Михаил Амосов (он говорил от всей фракции). Он также раскритиковал перевод в деловую зону с перспективой строительства торгового комплекса территории площади академика Иоффе около станции метро «Политехническая».



Также депутаты дружно обратили внимание на перспективу с изъятием недвижимости в районе частного жилого сектора в микрорайоне Лахта. Там планируется строительство разноуровневой транспортной развязки, транспортно-пересадочного узла.



Вишневский также предлагал отказаться от проекта Сестрорецкого намыва и сохранить лес в районе Щучьего озера, а также перевести в рекреационную зону территорию на Приморском проспекте, 83 (восточнее пересечения с Яхтенной улицей).

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

