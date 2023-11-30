Заводам добавят земли. Как изменится промышленный ландшафт Петербурга в новом Генплане?

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Согласно новой версии Генерального плана Петербурга, которую депутаты приняли в первом чтении на прошлой неделе, территории производственного назначения прирастут на 630 га. Но некоторые промышленные участки, напротив, исчезают с карты. «Фонтанка» рассказывает, где быть новым заводам.



Об увеличении промышленных территорий в новом генплане на 5% рассказал на своей странице «Вконтакте» глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик. Новый проект содержит дополнительно 630 га земли производственного назначения, а их общая площадь составит более 13 900 га.



По словам чиновника, нынешний генплан, принятый еще в 2019 году, «уже не удовлетворял стремительно растущие потребности промышленности города». «Речь идет не только о необходимости сохранения действующих промышленных территорий, но и создании новых», — сказал он. В новом проекте в составе промышленных зон предусмотрено размещение научных, научно-производственных объектов, технопарков, а также учреждений средне-профессионального образования, добавил Кирилл Соловейчик. Кроме того, промышленные предприятия смогут теперь располагаться и в зоне инженерной инфраструктуры.



Сейчас «в воронке» городских властей более 60 инвесторов, которым нужна земля под строительство предприятий. Потребность в территории КППИТ оценивает в 300 га.

В соответствии с новым генпланом, у города будет порядка 1500 га свободной земли, предназначенной для размещения производств, то есть более 10% от общей площади земель производственного назначения. Из них 421,1 га — в государственной собственности и 1 053,01 га — в частной.

Что добавил и что забрали у промышленности? Как следует из данных комитета по промышленной политике, в ходе работы над новым генеральным планом удовлетворили 72 из 91 заявки на перевод земельных участков в зону «П» (производственная). Правда, если измерять в гектарах, то отсекли две трети предложений: одобрен перевод 464,16 га из 1 458,2.



Фото: КППИТ Поделиться Поделиться





Самое заметное прибавление получили Пушкинский район (178,4 га), Красносельский (73 га), Колпинский (44,9 га), Кировский (35,2 га) и Калининский (30,2).

В Пушкинском районе к зоне производственного значения добавляется территория вдоль Московского проспекта, которая сейчас в основном имеет статус сельхозугодий, в том числе участки, примыкающие к бывшему заводу Toyota. Сам он вместе с участком 60 га отошел входящему в концерн «Алмаз-Антей» АО «Обуховский завод», рассказывала «Фонтанка». Остальные 164 га достались Петербургу. Большую часть территории (137 га) займет новая площадка ОЭЗ, там, по оценке КППИТ, сможет разместиться 38 резидентов. На оставшихся 37 га появится новая производственная зона «Шушары».



Также на новых производственных территориях вдоль Московского проспекта планирует разместиться индустриальный парк «Шушары». В презентации компании «Ленд Девелопмент» говорится, что здесь можно разместить производственные цеха, склады, стоянки, офисные помещения и даже рекреационные зоны для отдыха работников. В рамках проекта планируется устройство двух дополнительных съездов с Московского шоссе, внутриплощадочных дорог, а также собственной АЗС.

Земли для промышленности запланированы и в городе-спутник Южный, где будет строиться кампус ИТМО, комментирует новый генплан депутат Законодательного собрания Ирина Иванова.



В Красносельском районе под промышленность отдадут участок площадью 73 га севернее пересечения Таллинского и Волхонского шоссе, между КАД и Дудергофским ручьем, который сейчас предназначен для сельхозугодий. Земля принадлежит совхозу «Предпортовый».



В Колпинском районе добавляется почти в 45 га в районе Оборонной улицы, которые сейчас относятся к зоне сельскохозяйственных земель. Участок прямо через дорогу от следственного изолятора «Кресты» находится в собственности «Племенного хозяйства имени Тельмана», но зарегистрирован сервитут ПАО «Россети Ленэнерго». Ранее сообщалось, что на 45 га по Оборонной улице планируется возвести индустриальный парк «М10 Колпино». Он будет ориентирован на предприятия сегмента МСП с производствами четвёртого класса опасности — невредные, которые во многом будут работать в формате light industrial, рассказал на выставке «Российский промышленник» генеральный директор ООО «Агентство территориального развития «М10» Михаил Косарев. Компания планирует начать строительство в 2024 году, первые производства запустятся в 2025-м. На сегодняшний день порядка 30% территории уже зарезервировано будущими резидентами



Есть в фонде промышленных земель и потери. Самую крупную понес Кировский район, где 39,4 га отдали под зону рекреационного назначения. Впрочем, де факто там и так располагается Канонерский парк. В Кронштадте 18,8 га между Кронштадтским шоссе и КАД перевели в зоны деловой и малоэтажной жилой застройки

Где еще есть свободная земля для промышленности? Новым промышленным территориям еще предстоит обзавестись инфраструктурой, но в городе есть и индустриальные парки разной степени готовности, где есть свободные места.

По данным КППИТ, с 2022 по 2027 год городские власти вложат 8,4 млрд рублей в подготовку шести производственных зон. Часть из них начали обустраивать еще при Валентине Матвиенко. В 2023 — 2024 должна завершиться работа по оснащению инфраструктурой «Ржевки», «Обухово» и «Красносельской». Совокупно в них есть 68 га свободной земли, на которых может разместиться 37 предприятий. В 2024–2025 власти рассчитывают дооборудовать «Ижорские заводы» (93 га, 4 предприятия) и «Рыбацкое» (82 га, 27 предприятий), а также провести инженерную подготовку новой производственной зоны «Шушары». Земли в этих промзонах планируют распределять среди масштабных инвестиционных проектов.



Также появятся две новые площадки ОЭЗ — помимо «Шушар», еще 20 га для размещения инновационных предприятий инвесторам предложат в промзоне «Парнас».



Фото: КППИТ Поделиться Поделиться





Свободные места есть в частных индустриальных парках. В «Марьино» — 26 га для семи резидентов, в «Софийском» — 18 га для пяти резидентов, в индустриальном парке «Санкт-Петербург» — 98 га для 35 предприятий, в «Шушарах» — 40 га для 14 предприятий. Индустриальный парк «КиевскоЕ-95», соглашение о создании которого в ближайшую пятилетку подписано на ПМЭФ-2023, будет готов предложить 42 га для 54 резидентов.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

