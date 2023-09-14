«Уже физически мест нет». Смольный зовет инвесторов на новые площадки ОЭЗ и выселяет нерадивых резидентов

Фото: ИТАР-ТАСС / Юрий Белинский Поделиться Поделиться





На присоединение двух новых площадок Особой экономической зоны — на Парнасе и в Шушарах — в 2024 году Смольный может потратить до 10 млрд рублей. Это далеко не первая попытка расширить территорию для инновационных предприятий. Но на действующих площадках свободных мест уже не осталось.



О том, что власти Петербурга направили в Минэкономразвития заявку на расширение территории экономической зоны «Санкт-Петербург», в интервью «Фонтанке» рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков. По его словам, работы по проектированию и присоединению начнутся уже в 2024 году.



Площадь зоны в Шушарах составит 127,2 га, на Парнасе — 20,6 га. Специализация обеих площадок — технико-внедренческая деятельность, пояснил вице-губернатор. Таким образом, общая площадь ОЭЗ вырастет почти в два раза.

Сейчас ОЭЗ размещается на двух участках — «Нойдорф» (18,99 га, пос. Стрельна) и «Новоорловская» (163,33 га, Приморский район). На них в качестве резидентов зарегистрированы 73 компании. Такие предприятия не платят 10 лет налог на имущество, на пять лет освобождены от земельного и транспортного налога (а ИТ-компании также платят пониженные страховые взносы). Также резиденты ОЭЗ не платят региональную часть налога на прибыль в первые пять лет с момента получения прибыли. Во вторую «пятилетку» платят ставку 5%, затем еще 10 лет — 13,5%. В федеральный бюджет они платят 2% от прибыли.



О расширении территории ОЭЗ власти Северной столицы начали думать еще в 2021 году. Тогда городские власти приняли решение о присоединении к особой экономической зоне части индустриального парка «Марьино». Речь шла о выкупе у «ВТБ Девелопмент» участка 44 га с подготовленной инфраструктурой за 2,7 млрд рублей. Однако сделку затормозили «технические сложности со стороны продавца», и в итоге она не состоялась.

Параллельно городские власти рассматривали запуск новой площадки ОЭЗ в промзоне «Парнас». Проектирование должно было начаться в 2022 году, а работы по присоединению должны были завершиться до конца 2024 года. Площадку в 27 га планировалось сделать тематической — с акцентом на перспективных пищевых технологиях.



Еще в 2022 году на присоединение «Парнаса» было выделено 2,8 млрд рублей. Однако, как сообщили «Фонтанке» в управляющей компании ОЭЗ, средства пока не потрачены и находятся на счетах УК. Успеют ли их потратить в этом году, будет зависеть от скорости рассмотрения заявок на федеральном уровне. «Конкурсы на проведение работ по проектированию и технологическому присоединению начнутся после наделения земельных участков статусом ОЭЗ, передачи участков в управление и подписания соглашения между управляющей компанией ОЭЗ и Минэкономразвития России. Работы будут вестись на обеих площадках», — прокомментировали в пресс-службе ОЭЗ.



В то же время, по информации «Фонтанки», на 2024 год в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) на развитие ОЭЗ промышленный блок запрашивает еще 7 млрд рублей. «Средства предназначены преимущественно на Шушары», — отметил источник издания. Таким образом, общая сумма на развитие новых площадок составит почти 10 млрд рублей.

Задержка с «Парнасом» может быть связана с земельными вопросами. По данным «Фонтанки», в процессе подготовки выяснилось, что часть территории, которую рассматривали под ОЭЗ, уже сдана комитетом имущественных отношений в краткосрочную аренду. В итоге было решено начать со свободных участков, а после истечения договоров с арендаторами прирезать оставшиеся.



Зато у «Парнаса» уже есть якорный арендатор. Ранее сообщалось, что им станет станкостроительный завод «Форт», 51% которого принадлежит владелице группы «Балтийская промышленная компания» Диане Калединой, а 49% предпринимателю Андрею Жукову. По словам Кирилла Полякова, резидент займет сразу 11 га и будет производить тяжёлое оборудование для металлообработки. От фудтех-направления площадки власти пока тоже не отказываются, но горячего пула претендентов пока нет.



О том, что площадка в Шушарах тоже войдет в контур Особой экономической зоны, стало известно летом 2023 года. Речь идет о бывших территориях завода Toyota. Изначально ООО «Тойота Мотор» владело в Шушарах участком площадью 224 га. Причем сам завод занимал 14 га. Вероятно, остальные территории были зарезервированы под потенциальное расширение предприятия, которого так и не произошло.



После ухода японского концерна из России всю территорию поделили сначала на два участка. Первый из них (площадью 60 га, где размещены производственные корпуса) перешел в собственность входящему в концерн «Алмаз-Антей» АО «Обуховский завод». Остальные 164 га достались Петербургу. Территорию разбили на 85 новых участков, каждый из которых по отдельности поставили на кадастровый учёт. Планируется, что большую часть территории займет ОЭЗ, на оставшихся 37 га могут разместиться другие промышленные предприятия.

На площадку ОЭЗ в Шушарах поступило более 10 заявок, но подписанных соглашений пока нет, рассказал Кирилл Поляков. «В первую очередь это те, которые постучались в «Новоорловскую», но там уже физически мест нет», — отметил он.

Параллельно городские власти занимаются «расчисткой» действующей площадки. «Те предприятия, которые не выполняют инвестпрограмму или инвестиционные условия, будем выселять по суду», — пояснил Кирилл Поляков. По его словам, статуса резидентов может лишиться два десятка компаний — половина из них еще не успели получить участки. Еще десяток получили землю, но теперь рискуют ее лишиться.



Выселять не справляющихся резидентов по суду власти начали еще в 2018 году. Новую ревизию провели в 2022 году.

На днях суд разрешил комитету по промышленной политике лишить статуса резидента компанию ООО «Энергоэффект», которая планировала к 2017 году создать в Стрельне Центр по разработке и внедрению автоматизированной системы управления продажами энергоресурсов для предприятий энергетической отрасли.



А вот от аналогичного иска к ЗАО «Робелл Технолоджи СПб» КППИТ отказался. Компания планировала к концу 2018 года построить в «Новоорловской» испытательно-производственный комплекс площадью 4,6 тыс. кв. м и выпускать моющие и чистящие средства, удобрения и лекарственные средства для ветеринарии на основе полимеров.



В конце прошлого года пятеро резидентов пересмотрели свои планы: инвестиции выросли, но и сроки сдвинулись на более поздний срок. Еще семь резидентов скорректировали свои инвестпроеты в 2023 году. Однако в Смольном не связывают это с санкциями и проблемами с закупкой оборудования. «Начав реализацию инвестиционного проекта, производитель понял, что ему уже не хватает того, что запланировано, и надо вырастать и в количестве рабочих мест, и в объёме площадей. Естественно, инвестиции тоже подросли, а сроки сдвинулись на год вправо», — прокомментировал Кирилл Поляков.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

