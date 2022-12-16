Масштабнее, дольше, дороже. Резиденты петербургской ОЭЗ пересчитали сроки и инвестиции своих проектов

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Александр Коряков/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Резиденты Особой экономической зоны Петербурга вносят корректировки в планы по созданию инновационных предприятий. Компании столкнулись с проблемами и были вынуждены срочно искать замену европейскому оборудованию. Некоторые проекты подорожали в 1,5–2 раза, инвестиции также увеличиваются в расчете на импортозамещение. Сроки сдвигаются, а у одной из компаний и вовсе ушли за горизонт 2030 года. Но санкции ни при чем: в данном случае не ужились друг с другом насекомые.



Экспертный совет Особой экономической зоны прошел 15 декабря. В прошлый раз власти Петербурга отчитывались о заседании в апреле 2022 года, хотя, по информации «Фонтанки», встречи с инвесторами все же проводились и позже. Пауза была сделана, в том числе, для того, чтобы как потенциальные, так и действующие резиденты успели адаптировать свою бизнес-модель к новым экономическим и логистическим реалиям.

В результате были одобрены четыре новых проекта на общую сумму 10 млрд рублей, а еще пять резидентов скорректировали свои планы.



К примеру, «Балтфарма», которая намерена создать предприятие по разработке и производству активных фармацевтических субстанций, перенесла запуск первой очереди с III квартала на IV квартал 2023 года. Вторая очередь сдвинулась на год — до III квартала 2025 года, сообщили в пресс-службе ОЭЗ. Актуальный объем инвестиций составляет 3,2 млрд рублей.

Проект корректируется во второй раз. Изначально компания хотела запустить завод площадью 4 тыс. кв. м уже в 2021 году, стоимость оценивалась в 796 млн рублей. В 2019 году «Балтфарма» решила, что предприятие займет 11,5 тыс. кв. м и обойдется в 2,1 млрд рублей.



Директор и совладелец «Балтфармы» Захар Голант сообщил, что корректировка носит «технический характер». По его словам, модель сбыта была переориентирована на субстанции для приготовления препаратов в аптеке, но на экспертном совете это не обсуждалось. При этом тот факт, что в новых реалиях проект вообще движется, по мнению предпринимателя, можно считать чудом. «Этот год подарил массу неожиданностей. Например, возникла дичайшая ситуация с банковскими гарантиями, меняются условия со стороны всех», — прокомментировал Захар Голант. Кроме того, пришлось искать новых поставщиков оборудования. Замена швейцарским и итальянским партнерам нашлась в Азии, но не в Китае. «Много иллюзий по поводу Китая, много завышенных ожиданий», — отметил он. Но к росту затрат это не привело — наоборот, даже удалось их оптимизировать, утверждает предприниматель.



Собеседники «Фонтанки», близкие к экспертному совету, связали отсрочку с необходимостью корректировать проект под новое оборудование, а также с проблемами с финансированием. По словам одного из них, изначально компания намеревалась привлечь в качестве инвестора структуры АФК «Система», но из-за начала СВО на Украине сделка не состоялась. Летом 2022 года в компании все же появились новые инвесторы. По данным СПАРК, УК «Имхотеп Девелопмент» Вячеслава Трактовенко приобрела 12% у совладельца «Балтроса» Ильи Коршунова, чья доля сократилась до 63%.



ООО НПП «Инаппен», которое специализируется на промышленной энтомологии, сохранит заявленный объем инвестиций на уровне 1,3 млрд рублей. При этом проект растянется во времени: число очередей строительства вырастет с четырех до девяти, а срок реализации проекта переносится с конца 2023-го на октябрь 2031 года.

Напомним, «Инаппен» в 2021 году запустил исследовательский центр в ОЭЗ, хотя должен был сделать это еще в 2018 году, а в своей первой инкарнации компания планировала открыть производство и вовсе к 2015 году.



В комитете по промышленной политике «Фонтанке» сообщили, что в данном случае санкции ни при чем: развивая номенклатуру насекомых и клещей, которые снижают численность вредителей, компания пришла к выводу, что те не могут жить в одном здании, каждому нужен свой климат. Пришлось переделывать проект: корпуса для разного типа культур были разбиты на отдельные очереди.

Более чем в два раза выросли инвестиции у АО ТНК, которое планирует построить научно-производственный комплекс по отработке технологий низкотемпературного катализа. Став резидентом ОЭЗ в 2021 году, компания планировала вложить 673 млн рублей, теперь же траты вырастут до 1,4 млрд рублей. Сроки реализации сдвинулись на год — до II квартала 2024 года. При этом объемы строительства уменьшились с 4,9 тыс. кв. м до 3,8 тыс. кв. м.



У ООО ПК АГП, которое создает в ОЭЗ промышленный центр внедрения прогрессивных технических и конструкторских разработок, объем строительства, напротив, вырос с 15 тыс. до 22 тыс. кв. м, но инвестиции остались на уровне 1,4 млрд рублей. О корректировке сроков не сообщается. Ранее компания рассчитывала запустить предприятие к концу 2025 года.



ООО «БР-Инвест», которое хочет производить металлические листы с инновационным покрытием для архитектурных объектов, увеличивает инвестиции почти в полтора раза — с 564 млн рублей до 728 млн рублей. Но здесь все логично: размер земельного участка и площадь здания будут увеличены. Срок завершения строительства сдвигается на год — до IV квартала 2024 года. По данным СПАРК, «БР-Инвест» на 100% принадлежит ООО «Т-Три», которым, в свою очередь, владеют Борис Ротенберг (49%), Вадим Кастрицкий (49%) и Александр Козлов (2%).

В комитете по промышленной политике сообщили, что перенос сроков связан с результатами проектирования, в результате которого изменились параметры земельных участков и характеристики самих предприятий. Ситуация с поставками оборудования уже стабилизировалась, отметили в ведомстве.



Первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Михаил Лобин называет три причины корректировки проектов резидентов ОЭЗ. «Если продукция, которую производит предприятие, востребована в существующих условиях, требуется увеличение объемов. Отсюда рост площадей, которые будут задействованы», — отмечает он. Также изменение технических параметров будущих зданий связано с переходом на другое оборудование из-за того, что прежние партнеры отказались работать с российскими компаниями. Но это не всегда ведет к удорожанию: российский или азиатский аналог может оказаться дешевле. Наконец, по его словам, в некоторых случаях в ходе проектирования предприятия решили использовать другую, более выгодную технологию, что также потребовало корректировки.

Поиск новых поставщиков актуален для фармацевтической отрасли, говорит директор союза «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» Дмитрий Чагин. «Многие проекты решили переводить с европейского на китайское оборудование. Но китайцы оказались не такие простые, там есть ряд кабальных условий», — говорит он. В итоге отечественные инновационные предприятия выбирают индийскую продукцию: «Важно не только оборудование, но и чтобы детали и обучение специалистов были реально доступны».



Оптимизм и у чиновников, и у участников рынка вызывает тот факт, что, несмотря на сложную ситуацию, желающие вкладываться в инновации все еще есть.

Так, ООО «Лонофарм», «дочка» компании «Гротекс» Олега Жеребцова, представило проект научно-производственного комплекса по разработке и серийному выпуску наркозных средств, плазмозамещающих и перфузионных растворов и физрастворов. Инвестиции в проект составят 3,8 млрд рублей.

Также на территории ОЭЗ может появиться завод по выпуску рыбоперерабатывающего оборудования для судов. ООО МКС намерено вложить в проект 2,4 млрд рублей и запустить завод в течение трех лет.

ООО «Артак» собирается инвестировать 2 млрд рублей в предприятие по разработке и производству медицинских изделий для гемодиализа. Ввести завод планируется в начале четвертого года реализации проекта.



Строительная компания «Суар-Групп» готова в течение трех лет построить в ОЭЗ предприятие и учебный центр по разработке и производству цельностеклянных конструкций за 1,8 млрд рублей. Продукция может применяться в лабораториях, медицинских и исследовательских центрах, на производствах в области микроэлектроники, оборонной промышленности, автомобилестроения и автокомпонентов.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

