Резиденты ОЭЗ Петербурга пересчитали экономику. У нескольких проектов выросли инвестиции и сдвинулись сроки

Экспертный совет Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» одобрил к реализации три новых инвестпроекта и согласовал корректировки параметров по семи текущим. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба ОЭЗ.

ООО «ПАНТЕС МТ» намерено в течение шести лет построить завод по разработке и производству электроники (материнские платы, контроллеры управления приводами, контроллеры АСУ ТП, модули системы интернета вещей и др.). Объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей ООО «Полекс-Фарм» хочет через четыре года создать предприятие по разработке и производству готовых лекарственных препаратов за 2 млрд рублей.

ООО «Семаргл» планирует в течение трех лет завершить строительство завода по производству автоматизированных складских, подъемно-транспортных и робототехнических систем. Вложения в проект оцениваются в 570 млн рублей.

О корректировке планов сообщили семеро резидентов. Так, ООО «Биохит» увеличит инвестиции примерно на 20% до почти 600 млн рублей, разбив проект на две очереди. Первая уже введена в 2019 году, вторая должна быть завершена в конце 2027-го. При этом расширится линейка продукции. К медицинским изделиям для in-vitro диагностики заболеваний человека добавляются тест-системы и экспресс-тесты, упаковочные материалы для лекарственных препаратов.

ООО «Русхлеб Исследования» сдвинуло запуск второй очереди с 2021 года на конец 2025 года. Вложения увеличатся с 386 млн рублей до 1,1 млрд рублей. АО «НТЦ «Энергия» перенесло срок реализации проекта по созданию модельного ряда высоковольтных частотно-регулируемых приводов и устройств плавного пуска на 2025 год, увеличив площадь предприятия с 4 до 6 тыс. кв.м. Объем инвестиций вырастет почти на четверть — с 210 до 263 млн рублей. ООО «Ракурс-инжиниринг» привело бизнес-план в соответствие с фактическими параметрами реализованного проекта: вложения выросли в два раза — с 318 до 575 млн рублей.

ООО «МКС», напротив, сократило срок запуска своего проекта на один квартал. Завод по выпуску судового комплектующего оборудования появится до конца 2024 года. Объем инвестиций сохранится на уровне 2,3 млрд рублей.

ООО «АМТ» введет первую очередь завода в эксплуатацию в ближайшее время, а весь объект — в 2026 году. Предприятие будет выпускать светодиодные системы освещения, линзы и интеллектуальные энергосберегающие датчики контроля освещенности, пресс-формы для изготовления изделий из пластика и алюминиевых сплавов. Вложения остаются в заявленном ранее объеме 418 млн рублей.