Избирательный штаб Путина начал свою работу. Машков и Жога стали его сопредседателями

Избирательный штаб Владимира Путина, который идет на выборы президента 2024 года в качестве самовыдвиженца, начал свою работу в Гостином дворе. Об этом 21 декабря сообщает госагентство ТАСС.
Сопредседателями штаба стали худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков, главврач московской больницы
Именно Жога 8 декабря во время церемонии вручения Героям России медали «Золотая Звезда» попросил действующего президента Путина пойти на новый срок. И Путин согласился.
Выборы президента пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года. Впервые выбирать президента России будут жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На президентскую кампанию из федерального бюджета уже выделено