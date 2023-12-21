Избирательный штаб Путина начал свою работу. Машков и Жога стали его сопредседателями

Избирательный штаб Владимира Путина, который идет на выборы президента 2024 года в качестве самовыдвиженца, начал свою работу в Гостином дворе. Об этом 21 декабря сообщает госагентство ТАСС.

Сопредседателями штаба стали худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко и спикер парламента ДНР Артём Жога.

Именно Жога 8 декабря во время церемонии вручения Героям России медали «Золотая Звезда» попросил действующего президента Путина пойти на новый срок. И Путин согласился.