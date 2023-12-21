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    Избирательный штаб Путина начал свою работу. Машков и Жога стали его сопредседателями

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    Избирательный штаб Владимира Путина, который идет на выборы президента 2024 года в качестве самовыдвиженца, начал свою работу в Гостином дворе. Об этом 21 декабря сообщает госагентство ТАСС.

    Сопредседателями штаба стали худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко и спикер парламента ДНР Артём Жога.

    Именно Жога 8 декабря во время церемонии вручения Героям России медали «Золотая Звезда» попросил действующего президента Путина пойти на новый срок. И Путин согласился.

    Выборы президента пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года. Впервые выбирать президента России будут жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На президентскую кампанию из федерального бюджета уже выделено 33 млрд 233,8 млн рублей.

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