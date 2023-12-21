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    Пекинский аэропорт отказался принимать рейсы авиакомпании «Россия»

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    Авиакомпания «Россия» столкнулась с тем, что аэропорт в Пекине отказался принимать ее рейсы. Рейсы в аэропорт Дасин из Владивостока, Красноярска и Иркутска пришлось отменить. Как пишет в среду, 20 декабря, ТАСС со ссылкой на источник, попытки решить проблему с привлечением Министерства трaнспорта ни к чему не привели — российский запрос проигнорировали.

    Как рассказали в пресс-службе «России», у авиаперевозчика имелось подтверждение аэропортовых слотов и права на выполнение полетов от авиавластей Китая, но всё равно был выдан отказ до выполнения «дополнительных требований».

    В «Аэрофлоте», как пишет РИА Новости, отметили, что «Россия» в ближайшее время получит все необходимые разрешения и начнет летать в Пекин. Идут переговоры с китайцами о разовых рейсах, до получения разрешений на регулярные, а пассажиров пока перевозят авиакомпании-партнеры.

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    Гость21 Дек 2023 в 02:05
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