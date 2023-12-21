Израильские истребители ударили по центру «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля нанесла удары по оперативному командному центру шиитского движения «Хезболла» в Ливане, сообщает в среду, 20 декабря, The Times of Israel.
Как говорится в заявлении армейской пресс-службы, опубликованном в соцсетях, в ЦАХАЛе заявляют, что истребители нанесли удар по командному центру «Хезболлы» на юге Ливана в ответ на неоднократные нападения на границу Израиля.
Накануне портал Axios со ссылкой на источники писал, что Израиль хочет оттеснить «Хезболлу» от границы, пишут СМИ.