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    Израильские истребители ударили по центру «Хезболлы» в Ливане

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    Армия обороны Израиля нанесла удары по оперативному командному центру шиитского движения «Хезболла» в Ливане, сообщает в среду, 20 декабря, The Times of Israel.

    Как говорится в заявлении армейской пресс-службы, опубликованном в соцсетях, в ЦАХАЛе заявляют, что истребители нанесли удар по командному центру «Хезболлы» на юге Ливана в ответ на неоднократные нападения на границу Израиля.

    Накануне портал Axios со ссылкой на источники писал, что Израиль хочет оттеснить «Хезболлу» от границы, пишут СМИ.

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