Государственные СМИ Польши обезглавлены. Правительство Туска провело массовые увольнения

Руководители Польского радио, агентства PAP, новостного телеканала TVP и его интернет-портала TVP Info уволены в Польше, сообщает «Интерфакс».
Как передает информагентство вечером 20 декабря, решение об увольнении и отстранении председателей и членов совета директоров государственных польских телеканалов, радиостанций и информационных агентств приняло новое польское правительство.
В министерстве культуры Польши заявили, что цель масштабной зачистки — «восстановить беспристрастность» освещения событий.
Новый премьер Польши Дональд Туск проводит кадровые перестановки во всех сферах. Например, он решил уволить руководителей всех главных спецслужб Польши.