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    Государственные СМИ Польши обезглавлены. Правительство Туска провело массовые увольнения

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    Руководители Польского радио, агентства PAP, новостного телеканала TVP и его интернет-портала TVP Info уволены в Польше, сообщает «Интерфакс».

    Как передает информагентство вечером 20 декабря, решение об увольнении и отстранении председателей и членов совета директоров государственных польских телеканалов, радиостанций и информационных агентств приняло новое польское правительство.

    В министерстве культуры Польши заявили, что цель масштабной зачистки — «восстановить беспристрастность» освещения событий.

    Новый премьер Польши Дональд Туск проводит кадровые перестановки во всех сферах. Например, он решил уволить руководителей всех главных спецслужб Польши.

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    Польша
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    Комментарии 12

    Гость20 Дек 2023 в 19:56
    ещо польска не сгинэла!
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