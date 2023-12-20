Ветер, каша под ногами и лёд с крыш — не только в Петербурге. Местами намного хуже

Оттепель с осадками и сильным снегом, которую переживает сейчас Петербург, весьма масштабная. Волна экстремальной непогоды накрыла всю западную половину Европейской России и докатится даже до Сибири. Потопы на улицах из-за стремительно тающего снега, непроходимые тротуары и лавины с крыш — такая картина сейчас в сотнях российских городов.



Как сообщает 20 декабря центр «ФОБОС», так влияет обширный циклон, располагающийся над арктическим побережьем Русской равнины. В начале недели он стал причиной довольно слабых осадков, но сегодня снова активизируется тёплый атмосферный фронт. На севере европейской части России усилятся снегопады, а в центре и Поволжье — дожди. Основной удар непогоды примет на себя Южный Урал, там возможен гололёд. В Уфе, например, ожидается 25% месячного объёма осадков, и снегопады могут перейти в фазу ледяных дождей. В зоне фронтального раздела усиливается ветер! Порывы более 15 м/с возможны на территории от Северо-Запада до Зауралья, более 20 м/с — в Оренбургской, Челябинской, Кировской областях, на юге Пермского края, в Башкирии и на востоке Татарстана.

