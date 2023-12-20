В расписании московского Шереметьево появились рейсы в Краснодар. Но билеты пока не купить

В расписании одного из аэропортов Москвы появились рейсы в Краснодар. Пока отправиться по указанному направлению можно только из Шереметьево. Об этом свидетельствует расписание столичного аэровокзала утром вторника, 20 декабря.
Судя по информационному табло, ближайший вылет из Шереметьево в столицу Краснодарского края назначен на 25 декабря. Перелет будет совершать самолет авиакомпании «Аэрофлот». Первый рейс запланирован на 03:05 по московскому времени, однако продажа билетов до сих пор не открыта.
Добавим, официальной информации об изменении статуса работы аэропорта в Краснодаре не поступало. В расписании Пулково информации о новых рейсах пока нет, «Фонтанка» направила соответствующий запрос в петербургский аэропорт.
Аэропорт Краснодара был закрыт 24 февраля 2022 года для обеспечения мер безопасности. Росавиация отмечает, что всю инфраструктуру воздушной гавани по-прежнему поддерживают в рабочем состоянии, обслуживают сооружения, а сотрудники регулярно проходят обучение, стажировки и повышение квалификации в открытых для полетов аэропортах. Для поддержки краснодарского аэропорта в период временного закрытия правительство России выделило субсидии в 1,54 миллиарда рублей. В компании-операторе подчеркивают, что аэропорт готов в нужные сроки подготовиться к началу регулярного авиасообщения.
В минувшую пятницу, 15 декабря, аэропорт Краснодара принял тестовый рейс из Минеральных Вод. На нем проверяли работу и безопасность перед возможным открытием.