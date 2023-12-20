В расписании московского Шереметьево появились рейсы в Краснодар. Но билеты пока не купить

В расписании одного из аэропортов Москвы появились рейсы в Краснодар. Пока отправиться по указанному направлению можно только из Шереметьево. Об этом свидетельствует расписание столичного аэровокзала утром вторника, 20 декабря.



Судя по информационному табло, ближайший вылет из Шереметьево в столицу Краснодарского края назначен на 25 декабря. Перелет будет совершать самолет авиакомпании «Аэрофлот». Первый рейс запланирован на 03:05 по московскому времени, однако продажа билетов до сих пор не открыта.

Добавим, официальной информации об изменении статуса работы аэропорта в Краснодаре не поступало. В расписании Пулково информации о новых рейсах пока нет, «Фонтанка» направила соответствующий запрос в петербургский аэропорт.