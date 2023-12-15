Аэропорт Краснодара принял тестовый рейс. На нем проверяли работу и безопасность перед возможным открытием

Международный аэропорт Краснодара 15 декабря принял тестовый авиарейс из Минеральных Вод. Он нужен, чтобы проверить взаимодействие диспетчерских и аэропортовых служб перед возможным открытием воздушной гавани после почти двухлетнего простоя, сообщает Росавиация.
Тестовый полет провела авиакомпания «Азимут» на самолете Superjet 100 без пассажиров. Он был запланирован рабочей группой по вопросам безопасности регулярных полетов в краснодарский аэропорт, которую создали на базе Росавиации при участии представителей Минобороны, Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ и оператора аэропорта — холдинга «Аэродинамика». Во время полета проверяли готовность диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию пассажирских рейсов. Для окончательного решения, открывать ли аэропорт, их работу тщательно проанализируют.
Аэропорт Краснодара был закрыт 24 февраля 2022 года в связи со специальной военной операцией. Росавиация отмечает, что всю инфраструктуру воздушной гавани по-прежнему поддерживают в рабочем состоянии, обслуживают сооружения, а сотрудники регулярно проходят обучение, стажировки и повышение квалификации в открытых для полетов аэропортах. Для поддержки краснодарского аэропорта в период временного закрытия правительство России выделило субсидии в 1,54 миллиарда рублей. В компании-операторе подчеркивают, что аэропорт готов в нужные сроки подготовиться к началу регулярного авиасообщения.
Оперативный штаб Краснодарского края 13 декабря сообщил о возможном открытии аэропорта Краснодара после тестового полета в пятницу. Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода, а также международный аэропорт в Симферополе, аэропорт Платов в Ростовской области и воздушные гавани в Геленджике и Анапе остаются закрытыми.