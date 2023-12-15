Аэропорт Краснодара принял тестовый рейс. На нем проверяли работу и безопасность перед возможным открытием

Международный аэропорт Краснодара 15 декабря принял тестовый авиарейс из Минеральных Вод. Он нужен, чтобы проверить взаимодействие диспетчерских и аэропортовых служб перед возможным открытием воздушной гавани после почти двухлетнего простоя, сообщает Росавиация.



Тестовый полет провела авиакомпания «Азимут» на самолете Superjet 100 без пассажиров. Он был запланирован рабочей группой по вопросам безопасности регулярных полетов в краснодарский аэропорт, которую создали на базе Росавиации при участии представителей Минобороны, Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ и оператора аэропорта — холдинга «Аэродинамика». Во время полета проверяли готовность диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию пассажирских рейсов. Для окончательного решения, открывать ли аэропорт, их работу тщательно проанализируют.