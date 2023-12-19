Создать свое яйцо Фаберже и получить приз от Чижика-пыжика. Как выглядит петербургская новогодняя сказка на ВДНХ

На стенде Петербурга на выставке «Россия» стартовал сезон, посвященный гостеприимству и новогодним праздникам. В течение трех недель, с 19 декабря по 8 января, темой гости
предоставлено комитетом по развитию туризма
Копия Дворцового моста на экспозиции Северной столицы обрела подсветку из гирлянд, а мультимедийную панораму с видами зимнего города дополнили новогодние елки и персонажи сказки «Щелкунчик».
Саму елку украсили игрушками с миниатюрами петербургских достопримечательностей. Талисманами стенда стали Чижик-пыжик, который будет загадывать загадки и раздавать подарки гостям, и Кот-почтальон, который поможет написать и отправить новогоднее поздравление. На мультимедийном шаре каждый посетитель сможет выбрать понравившийся ему дизайн елочной игрушки или придумать собственный дизайн яйца Фаберже, а после создать их во время мастер-класса.
Каждый день с 17:00 до 19:00 на стенде Петербурга будут показывать авторскую сказку о путешествии по новогодней культурной столице. Также будут проходить концерты и розыгрыши призов.
Стенд Петербурга на выставке-форуме «Россия» расположен в