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    Создать свое яйцо Фаберже и получить приз от Чижика-пыжика. Как выглядит петербургская новогодняя сказка на ВДНХ

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    На стенде Петербурга на выставке «Россия» стартовал сезон, посвященный гостеприимству и новогодним праздникам. В течение трех недель, с 19 декабря по 8 января, темой гости павильона 75В на ВДНХ смогут увидеть «Город, где рождается сказочное настроение!».

    предоставлено комитетом по развитию туризма

    Копия Дворцового моста на экспозиции Северной столицы обрела подсветку из гирлянд, а мультимедийную панораму с видами зимнего города дополнили новогодние елки и персонажи сказки «Щелкунчик».

    Саму елку украсили игрушками с миниатюрами петербургских достопримечательностей. Талисманами стенда стали Чижик-пыжик, который будет загадывать загадки и раздавать подарки гостям, и Кот-почтальон, который поможет написать и отправить новогоднее поздравление. На мультимедийном шаре каждый посетитель сможет выбрать понравившийся ему дизайн елочной игрушки или придумать собственный дизайн яйца Фаберже, а после создать их во время мастер-класса.

    Каждый день с 17:00 до 19:00 на стенде Петербурга будут показывать авторскую сказку о путешествии по новогодней культурной столице. Также будут проходить концерты и розыгрыши призов.

    Стенд Петербурга на выставке-форуме «Россия» расположен в павильоне 75В. Узнать подробнее о работе стенда и расписание шоу и активностей можно в специальном разделе петербургского туристского портала.

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