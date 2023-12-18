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    Зима в самом разгаре, но для Петербурга она уже стала самой снежной

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    Середина декабря в Петербурге стала самой снежной за последние несколько лет. В последний раз так много снега было в 2016 году. Об этом заявили в комитете по благоустройству Петербурга в понедельник, 18 декабря.

    На Петербург высыпалось более 70 сантиметров осадков. Всего с начала холодного периода, по данным комитета, с улиц города на утилизацию вывезли уже более 700 тысяч кубометров снега.

    «Город содержит более 2,5 тысячи дорог общей протяженностью более 2,8 тысячи километров. При таких залповых снегопадах, как в начале минувшей недели, мгновенно очистить все это невозможно», — заявили в комитете.

    При обильных снегопадах первыми в очереди на очистку стоят основные магистрали и развязки. Затем дорожники вычищают второстепенные улицы и боковые проезды, добавили в комитете.

    В последние дни в Петербурге то теплеет, то снова холодает, поэтому город превратился в полосу препятствий и иногда это заканчивается трагедией. Так, мужчине в куртке дворника пробило голову наледью на проспекте Мечникова в Калининском районе. Травма оказалась смертельной.

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    СнегСанкт-ПетербургКомитет по благоустройству
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