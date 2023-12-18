Водитель «Санта Фе» убегал от ГИБДД. ДТП с полицией его не остановило, только пули

Сотрудники ГИБДД с использованием табельного оружия ловили пьяного водителя в Пушкине. Подробности рассказывает 18 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области и показывает видео.
Ночью на пересечении Красносельского шоссе и Соболевской дороги наряд ГИБДД решил проверить документы у водителя «Хендэ Санта Фе». Но он не остановился, а наоборот, нажал на газ, чтобы скрыться. Полицейские начали погоню. В 22:05 к ним присоединились ещё один наряд ДПС и наряд ППСП. В 22:07 на Старогатчинском шоссе, 2, водитель «Санта Фе» не справился с управлением и врезался в служебный «Хендэ Солярис», после чего поехал дальше.
В 22:10 на Красносельском шоссе, 45, автоинспектор из своего табельного оружия ПМ произвел предупредительный выстрел вверх и ещё несколько выстрелов по колесам. «Санта Фе» остановился. За рулем оказался нетрезвый 45-летний мужчина, результат освидетельствования — 0,366 мг/л.
«В результате ДТП и применения оружия пострадавших нет», — отмечается в сообщении.
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Водитель доставлен в отдел полиции. В отношении него составлены административные протоколы:
- по части 1 статьи 12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора),
- по части 1 статьи 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения),
- по части 1 статьи 12.25 (невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства),
- по части 2 статьи 12.37 (отсутствие страховки),
- по части 4 статьи 12.15 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона),
- по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
«Санта Фе» помещён на спецстоянку.
Ночью 17 декабря в Сосново сотрудники ГИБДД преследовали «Хёндэ Солярис» под управлением нетрезвого водителя. «Солярис» выехал на встречную полосу, в ДТП погибла женщина. Удар попал на видео.