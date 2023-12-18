В Петербурге рабочий погиб в траншее, оказавшись между трубой и грунтом

Специалиста компании по газификации объектов раздавило грунтом в Невском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 декабря.



Трагедия произошла накануне днем на улице Подвойского. На территории стройплощадки рабочие проводили изоляцию трубы в траншее. Внезапно на 55-летнего мужчину обрушился пласт грунта и придавил его к этой трубе. Спасти человека не удалось, он скончался еще до приезда врачей скорой помощи.



По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Трубы на стройплощадке прокладывала компания «ЕвроГазСтрой». На сайте организации перечислены их проекты. Это построенные и реконструированные газопроводы, газифицированные здания, поселки и садоводства.

