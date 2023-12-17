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    Кино

    Фильм Константина Селина победил на кинофестивале «Сделано в Санкт-Петербурге»

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    Объявлены результаты конкурса III Кинофестиваля «Сделано в Санкт-Петербурге». Победителями стали фильмы «Живой» Константина Селина в полнометражном конкурсе и «Маэстро» Артема Агафонова — в короткометражном, — сообщается 17 декабря на официальном сайте смотра.

    Это далеко не первая победа фильма «Живой» о Дмитрии Поштаренко, авторе экспозиций «Невского баталиста». Ранее лента, выпущенная Константином Селиным в мастерской Александра Сокурова «Пример интонации», становилась лучшей на национальной премии «Лавровая ветвь». Фильм выходил в широкий прокат, а на «Фонтанке» вы могли прочесть интервью с режиссером, который ранее снимал для наших читателей новостные видеосюжеты в качестве оператора.

    Всего в конкурсе участвовало 46 лент — это игровые и документальные полнометражные и короткометражные картины. Их оценивало жюри, которое возглавлял кинокритик Сергей Шолохов.

    Художественный руководитель фестиваля — председатель Союза кинематографистов Санкт-Петербурга Сергей Снежкин.

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