Фильм Константина Селина победил на кинофестивале «Сделано в Санкт-Петербурге»

Объявлены результаты конкурса
Это далеко не первая победа фильма «Живой» о Дмитрии Поштаренко, авторе экспозиций «Невского баталиста». Ранее лента, выпущенная Константином Селиным в мастерской Александра Сокурова «Пример интонации», становилась лучшей на национальной премии «Лавровая ветвь». Фильм выходил в широкий прокат, а на «Фонтанке» вы могли прочесть интервью с режиссером, который ранее снимал для наших читателей новостные видеосюжеты в качестве оператора.
Всего в конкурсе участвовало 46 лент — это игровые и документальные полнометражные и короткометражные картины. Их оценивало жюри, которое возглавлял кинокритик Сергей Шолохов.
Художественный руководитель фестиваля — председатель Союза кинематографистов Санкт-Петербурга Сергей Снежкин.