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    Документальный фильм «Живой» о встрече с жертвами Великой Отечественной покажут в кино

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    Фото: скриншот трейлера
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    16 февраля на экраны выходит документальный фильм «Живой» режиссера Константина Селина. В центре внимания — Дмитрий Поштаренко, музейный работник и реконструктор, с детства участвующий в поисках погибших во время Второй Мировой войны бойцов. Несколько лет назад Дмитрий начал проект по воссозданию облика найденных солдат в виде скульптур. Идея превратилась в целую экспозицию — мемориал, отдающий дань памяти жертвам войны, которыми, несомненно, могут считаться и бойцы. Посещая выставку, человек становится частью происходящего: вокруг танки, взрывы, поезда, самолеты и разрушенные дома, а между всем этим — борющиеся за жизнь фигуры фронтовиков с детально переданными эмоциями и будто живыми глазами.

    Константин Селин родился в 1989 году в Красноярске, работал на телевидении, окончил СПбГУКиТ и сценарную мастерскую французских кинодокументалистов SiberiaDOC. Живет и работает в Санкт-Петербурге. Автор документальных картин «Верните мои руки» (2020), «Хроники неслучившейся революции» (2016), «Третья волна» (2021) и других фильмов. Фильм «Живой» он снимал при поддержке некоммерческого фонда Александра Сокурова «Пример Интонации». В декабре прошлого года «Живой» взял главную награду Первой национальной премии имени Дзиги Вертова в Москве.

    16+

    Федор Дубшан

    Фото: скриншот трейлера

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