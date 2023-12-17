На съезде «Единой России» единогласно поддержали кандидатуру Путина. Он рассказал о суверенитете

Дмитрий Медведев открыл съезд «Единой России» 17 декабря и пообещал сделать всё, чтобы Путин снова стал президентом. Глава государства рассказал, что российский суверенитет за колбасу не продается.
Кандидатуру Владимира Путина единогласно поддержала партия «Единая Россия». После того как стало ясно, что противников этой идеи и воздержавшихся нет, зал встал и похлопал. Медведев добавил, что партия сделает всё для победы Путина и отметил, что это «позволит России окончательно побороть все силы, которые угрожают безопасности государства».
Затем на сцену вышел сам Путин и сообщил, что Россия не может, «как некоторые страны», обменять свой суверенитет на колбасу. «Россия будет или суверенной, или ее вообще не будет, этот постулат должен быть в голове и сердце», — добавил Путин.
Он также отметил, что задачи перед государством нарастают как снежный ком, но Россия — «зимняя страна» и любит снег.
Выборы президента России пройдут 14 марта.