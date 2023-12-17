На съезде «Единой России» единогласно поддержали кандидатуру Путина. Он рассказал о суверенитете

Дмитрий Медведев открыл съезд «Единой России» 17 декабря и пообещал сделать всё, чтобы Путин снова стал президентом. Глава государства рассказал, что российский суверенитет за колбасу не продается.

Кандидатуру Владимира Путина единогласно поддержала партия «Единая Россия». После того как стало ясно, что противников этой идеи и воздержавшихся нет, зал встал и похлопал. Медведев добавил, что партия сделает всё для победы Путина и отметил, что это «позволит России окончательно побороть все силы, которые угрожают безопасности государства».