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    The Wired: Цукерберг строит «секретный» бункер на Гавайях

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    3 комментария

    Глава Meta* (признана в РФ экстремистской организацией) Марк Цукерберг создает на Гавайях секретный комплекс, который будет как жилым, так и корпоративным, пишет 16 декабря The Wired. Кроме того, его можно будет использовать как бомбоубежище.

    Строительство происходит на острове Кауаи, самом западном в архипелаге, где проживает чуть более 70 тысяч человек. Земельные участки были приобретены Цукербергом в результате сделок, начавшихся в августе 2014 года. Общая площадь комплекса составляет около 1,4 тысячи акров (более 560 гектаров). По оценкам журнала Wired, стоимость объекта превышает 270 миллионов долларов, включая 100 миллионов на строительство и 170 миллионов за землю.

    Планируется построить более 12 зданий, включая два основных особняка, где разместят не менее 30 спален и столько же ванных комнат. В этих особняках будут офисы, конференц-залы и кухня промышленного масштаба. Их соединят тоннелем с подземным убежищем площадью 5 тысяч квадратных футов (более 450 квадратных метров).

    Также запланированы тренажерный зал, теннисный корт, бассейны, сауна и купель. На территории комплекса расположат 11 домиков на деревьях. Предусматриваются собственные ресурсы энергии, воды и продуктов, которые будут производиться прямо на месте.

    Строительная площадка охраняется и огорожена шестифутовым забором (около 2 метров). Работники, участвующие в проекте, подписывали соглашения о неразглашении информации, и некоторые из них были уволены за попытки раскрыть детали в социальных сетях. Кроме того, рабочие на различных объектах не имеют права обсуждать их между собой.

    «Это бойцовский клуб. Мы не говорим о бойцовском клубе. Обо всем, что публикуется отсюда, они сразу же узнают», — поделился один из бывших работников по имени Дэвид, имя которого было изменено в целях безопасности.

    Издание Wired узнало также, что во время строительства произошли несколько несчастных случаев. Например, строительный кран сорвался со склона во время движения по узкой дороге, в результате чего оператор получил травмы. Кроме того, у пожилого охранника при подъеме по тропе случился сердечный приступ, в результате которого он скончался. Этот инцидент привел к судебному разбирательству.

    *Организация Meta признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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    Марк Цукерберг
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    Комментарии 3

    Заливщик голосовых планок16 Дек 2023 в 11:31
    "Строительная площадка охраняется и огорожена шестифутовым забором (около 2 метров)" - 2 метра? Да у нашего среднего класса (прибыль - 17 тыщ рублей в месяц) на дачах заборы выше! :)
    +1−0
    aprahka16 Дек 2023 в 11:28
    Зачем нам это знать?
    +1−0
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