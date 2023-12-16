The Wired: Цукерберг строит «секретный» бункер на Гавайях

Глава Meta* (признана в РФ экстремистской организацией) Марк Цукерберг создает на Гавайях секретный комплекс, который будет как жилым, так и корпоративным, пишет 16 декабря The Wired. Кроме того, его можно будет использовать как бомбоубежище.

Строительство происходит на острове Кауаи, самом западном в архипелаге, где проживает чуть более 70 тысяч человек. Земельные участки были приобретены Цукербергом в результате сделок, начавшихся в августе 2014 года. Общая площадь комплекса составляет около 1,4 тысячи акров (более 560 гектаров). По оценкам журнала Wired, стоимость объекта превышает 270 миллионов долларов, включая 100 миллионов на строительство и 170 миллионов за землю.

Планируется построить более 12 зданий, включая два основных особняка, где разместят не менее 30 спален и столько же ванных комнат. В этих особняках будут офисы, конференц-залы и кухня промышленного масштаба. Их соединят тоннелем с подземным убежищем площадью 5 тысяч квадратных футов (более 450 квадратных метров).

Также запланированы тренажерный зал, теннисный корт, бассейны, сауна и купель. На территории комплекса расположат 11 домиков на деревьях. Предусматриваются собственные ресурсы энергии, воды и продуктов, которые будут производиться прямо на месте.

Строительная площадка охраняется и огорожена шестифутовым забором (около 2 метров). Работники, участвующие в проекте, подписывали соглашения о неразглашении информации, и некоторые из них были уволены за попытки раскрыть детали в социальных сетях. Кроме того, рабочие на различных объектах не имеют права обсуждать их между собой.

«Это бойцовский клуб. Мы не говорим о бойцовском клубе. Обо всем, что публикуется отсюда, они сразу же узнают», — поделился один из бывших работников по имени Дэвид, имя которого было изменено в целях безопасности.