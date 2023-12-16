Макрон: ЕС пока очень далек от расширения, включающего Украину

Евросоюз пока очень далек от расширения, включающего Украину, заявил 15 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет Le Figaro.



«Мы еще очень далеки от включения в состав Украины», — цитирует издание слова французского лидера.



По словам Макрона, это будет возможно «только при значительном увеличении финансирования или при изменении существующих правил и механизмов».

Напомним, ранее в пятницу Макрон заявил, что готов возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.