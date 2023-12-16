    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -8

    2 м/с, с-з

    763мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.7eur98.42

    Макрон: ЕС пока очень далек от расширения, включающего Украину

    766
    6 комментариев

    Евросоюз пока очень далек от расширения, включающего Украину, заявил 15 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет Le Figaro.

    «Мы еще очень далеки от включения в состав Украины», — цитирует издание слова французского лидера.

    По словам Макрона, это будет возможно «только при значительном увеличении финансирования или при изменении существующих правил и механизмов».

    Напомним, ранее в пятницу Макрон заявил, что готов возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

    «Мой телефонный номер не изменился», — сказал Макрон.

    Между тем, еще в июне 2022 года президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не выступала против членства Украины в Евросоюзе. Об этом он сообщил на на заседании Петербургского международного экономического форума. Путин уточнил, что РФ против «военного освоения украинской территории», потому что это угрожает безопасности России. «Что касается экономической интеграции — ради бога, это их выбор», — сказал тогда Путин.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЕСУкраинаЭммануэль Макрон
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    Гость16 Дек 2023 в 00:48
    Ура прекрасной Украине!
    +1−0
    Вячеслав Русаков16 Дек 2023 в 00:36
    Макрон наш? Да, безымянные "Гости"? :)))))))))
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close