Макрон: ЕС пока очень далек от расширения, включающего Украину

Евросоюз пока очень далек от расширения, включающего Украину, заявил 15 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет Le Figaro.
«Мы еще очень далеки от включения в состав Украины», — цитирует издание слова французского лидера.
По словам Макрона, это будет возможно «только при значительном увеличении финансирования или при изменении существующих правил и механизмов».
Напомним, ранее в пятницу Макрон заявил, что готов возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
«Мой телефонный номер не изменился», — сказал Макрон.
Между тем, еще в июне 2022 года президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не выступала против членства Украины в Евросоюзе. Об этом он сообщил на на заседании Петербургского международного экономического форума. Путин уточнил, что РФ против «военного освоения украинской территории», потому что это угрожает безопасности России. «Что касается экономической интеграции — ради бога, это их выбор», — сказал тогда Путин.