«Телефонный номер не изменился». Макрон заявил, что готов к диалогу с Путиным

Эмманюэль Макрон заявил, что готов возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным, передает 15 декабря ТАСС. Об этом французский лидер сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
«Если у президента Путина есть серьезные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права, Франция всегда будет державой, которая окажет поддержку <…> Мой телефонный номер не изменился», — цитирует агентство слова Макрона.
Президент Франции подчеркнул, что диалог двух лидеров продолжался в течение некоторого времени после начала конфликта на Украина в феврале 2022 года.
Напомним, Макрон не впервые выражает желание восстановить «прямой контакт» с Путиным. Об этом он говорил, например, в декабре 2022-го.
Макрон и ранее делал подобные заявления и действительно не раз звонил Путину. Также Макрон просил папу римского позвонить Путину и патриарху Кириллу, чтобы приблизить урегулирование украинского кризиса.
14 декабря в ходе прямой линии и пресс-конференции Путин заявил, что готов к возобновлению диалога с Макроном, однако это французская сторона прекратила общение.