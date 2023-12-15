«Телефонный номер не изменился». Макрон заявил, что готов к диалогу с Путиным

Эмманюэль Макрон заявил, что готов возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным, передает 15 декабря ТАСС. Об этом французский лидер сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.



«Если у президента Путина есть серьезные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права, Франция всегда будет державой, которая окажет поддержку <…> Мой телефонный номер не изменился», — цитирует агентство слова Макрона.



Президент Франции подчеркнул, что диалог двух лидеров продолжался в течение некоторого времени после начала конфликта на Украина в феврале 2022 года.

